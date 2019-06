Martín Tanaka: “Vizcarra tiene que concentrarse en gobernar bien”

Para el analista Martín Tanaka , el tira y afloja entre Ejecutivo y Congreso no debe distraer a los diferentes actores del debate sobre la reforma política. “Hay que desdramatizar (el tema)”, dice. Además, a poco más de un mes del 28 de julio, advierte que es buen momento para que el gobierno lance iniciativas más ambiciosas. ¿Y un refresco ministerial? Eso, afirma, también es una opción a evaluar.



Las últimas declaraciones del presidente Martín Vizcarra sobre un posible cierre del Congreso han vuelto a crispar la relación Ejecutivo-Congreso. ¿Cómo analiza este tira y afloja entre ambos poderes?

La relación es tensa porque la confianza se ha aprobado y es lógico esperar que haya una mínima coherencia con ese voto. Al mismo tiempo, el Congreso tiene derecho a reclamar autonomía y su espacio de negociación de la reforma política. Creo que hay que desdramatizar un poco porque si bien lo que ha dicho el presidente es cierto, esa es una medida extrema y lo que está ocurriendo es que el premier y el ministro de Justicia están dialogando con las bancadas. Esperemos que de ese diálogo surja un acuerdo coherente con el voto de confianza y así todos ganamos; el país gana.



¿Qué tan conveniente es que el jefe de Estado recurra reiteradamente a la figura del cierre del Congreso? ¿Eso no origina un desgaste del mensaje presidencial?

Sí, puede ser en la medida que el presidente abuse de eso, pero, bueno, veamos qué pasa en estos días y los avances en la Comisión de Constitución. Lo importante es que hay que desdramatizar, dejar la suspicacia, no distraernos con esas declaraciones y concentrarnos más bien en la discusión de las propuestas.



¿El diálogo del premier con las bancadas contribuye a esa distensión?

Esas reuniones de trabajo son importantes. En la medida que avancen, las declaraciones del presidente quedarán como una anécdota, como la advertencia de un riesgo que felizmente nunca se produjo, ojalá que sea así.



La última encuesta de Datum da cuenta de un repunte en la aprobación presidencial, de 45% a 58%. ¿Qué tendrá que hacer Vizcarra para mantener ese nivel y que no sea solo un hipo originado por la cuestión de confianza?

Lo que todos sabemos: tiene que concentrarse en gobernar bien, resolver los múltiples problemas que tiene el país, solo eso le va a dar sostenibilidad en el tiempo. Los problemas ya sabemos cuáles son, hay que concentrarse en los debates importantes y no tanto en los fantasmas de la gran confrontación que, si todas las fuerzas colaboran, no se van a hacer realidad. #



Presidente Martín Vizcarra prometió departamentos a medallistas en los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Mario Zapata / GEC) "Es un gobierno débil y podría hacerse mucho más", dice Martín Tanaka. (Mario Zapata / GEC)

¿Cree que el presidente se está concentrando en gobernar?

Yo creo que sí. Por supuesto, siempre se puede mejorar, hacer más esfuerzos...

Algunos reclaman que no se tomen medidas para optimizar el crecimiento económico y también está el reclamo por la inseguridad ciudadana.

En los últimos días, el ministro de Economía ha hecho anuncios importantes de implementación de un plan de desarrollo de infraestructura y en el Ministerio del Interior ha habido avances en reducir las tasas de victimización; (...) hay que discutir qué más se puede y se debería hacer.



¿Tiene el gobierno una política acertada de comunicación? ¿Está transmitiendo bien lo que hace?

Es un gobierno débil y podría hacerse mucho más. Ahora que nos estamos acercando a julio, creo que el presidente tiene que trabajar en cómo relanzar su gobierno. Julio generalmente es una época de balance y de nuevas iniciativas alrededor del discurso del 28; ciertamente ellos tienen que pensar en cómo pueden mejorar y relanzar la gestión.



¿Eso implica buscar nuevos rostros?

Tal vez en algunas áreas.



¿En qué áreas cree que debería haber un refresco ministerial?

En algunas áreas no lo descarto. También es cierto que hay que cuidar la continuidad, no se puede estar cambiando siempre. Tienen que hacer una evaluación interna de qué es lo que se puede hacer mejor y si con un recambio las cosas podrían avanzar. Hay que recordar que el gabinete Del Solar juramentó en marzo, así que tiene poco tiempo, (...) tuvo que montarse apresuradamente sobre el caballo cuando juramentó, pero ya tiene algún tiempito, ya conoce mejor el sector, está asentado; ahora es momento de escuchar iniciativas más ambiciosas…



¿No se han escuchado hasta el momento, cree Ud.?

No, porque, como digo, es un gabinete que sobre la marcha se tuvo que armar en medio de una crisis; en cambio, ahora ya tienen la posibilidad de, con más calma, plantear algo más pensado.



Julio también marca el inicio de una nueva legislatura en el Congreso. ¿Fuerza Popular debería ceder la presidencia del Congreso? ¿Sería lo más conveniente para la agrupación?

Tal vez sí porque no queda muy claro cuál es su agenda legislativa y su propuesta. Tal vez negociándola, haciendo una Mesa Directiva más multipartidaria, las cosas puedan fluir mejor; ojalá, no sé.



¿Una eventual reelección de Daniel Salaverry beneficiaría al Parlamento?

Todo depende de los acuerdos que se hagan allí. Quien termine ocupando la presidencia va a tener que representar al conjunto de los congresistas y para eso necesita los votos. Si Salaverry logra armar una mayoría, podrá continuar; se ve complicado, pero no imposible. En todo caso, el nuevo Congreso tendrá que ser diferente a los anteriores.

Datos:

Martín Tanaka es doctor en Ciencias Sociales con especialización en Ciencias Políticas. Asimismo, es docente de la Pontificia Universidad Católica e investigador principal en el Instituto de Estudios Peruanos.

- Integró la Comisión de Alto Nivel que, por encargo del presidente Martín Vizcarra, en diciembre de 2018, elaboró una propuesta integral de reforma política.

- Dicho grupo de trabajo, se recuerda, estuvo presidido por Fernando Tuesta.