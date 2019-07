Martín Tanaka sobre inmunidad: La idea era que el Congreso no decida sobre congresistas

Martín Tanaka , exintegrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que fue convocada por el Ejecutivo, recordó que el objetivo de los cambios propuestos para la inmunidad parlamentaria era que esta prerrogativa no dependa del mismo Congreso.

En esa línea, el analista político señaló que lo que el Pleno del Parlamento aprobó este jueves no difiere mucho de lo que ya está establecido en las leyes vigentes.

"Al final, lo aprobado no cambia mucho respecto a la situación actual y ciertamente está muy lejos de lo propuesto por el Ejecutivo. La decisión de levantar la inmunidad sigue en manos del Congreso", escribió en su cuenta de Twitter.

Martín Tanaka indicó que lo único que ha cambiado son los plazos para que el Legislativo se pronuncie ante un pedido para levantar el fuero de cualquier congresista: 24 horas para delitos flagrantes y 45 días para los demás casos.

"Solo si no se decide en ese plazo la decisión pasa al Tribunal Constitucional pero la idea era que el Congreso no decida sobre los congresistas para evitar cálculos políticos y componendas; eso no ha cambiado", destacó.

El dictamen sobre la inmunidad parlamentaria de la Comisión de Constitución, y que fue aprobado en el Pleno del Congreso, señala que la Corte Suprema podrá ejecutar una sentencia si los plazos se vencen dentro del Legislativo. Caso contrario, será el Congreso el que se pronuncie.

Fernando Tuesta, quien presidió la comisión que integró Martín Tanaka , también señaló que este proyecto es el que más se aleja de la esencia que planteó el Ejecutivo en su cuestión de confianza.

"El proyecto de inmunidad parlamentaria es el más complicado y el que más se distancia de la propuesta; eso es claro y creo que no requiere interpretación", declaró Tuesta a Canal N.