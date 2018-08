Martín Tanaka: "El fujimorismo pasó a la ofensiva" [ENTREVISTA]

Está por concluir una semana cargada de ofensivas y contraofensivas entre el fujimorismo y el presidente Martín Vizcarrra, a raíz de las reuniones reservadas que puso al descubierto Keiko Fujimori. Hasta hace poco, el tema de la agenda era el referéndum planteado por el Gobierno para aprobar reformas políticas y judiciales urgentes. El analista político Martín Tanaka lamenta que, en esta discusión, se retrase el debate de estos proyectos.

¿Quién sale ganando con estos entredichos entre el presidente de la República, Martín Vizcarra, y Keiko Fujimori?

Estos dimes y diretes debilitan y desgastan a los dos. Además, independientemente de las versiones que hay, hemos pasado a una etapa muy complicada en la que el fujimorismo, que estaba a la defensiva, ha pasado abiertamente a la ofensiva respecto al Gobierno, y algunas declaraciones del Gobierno también suenan muy grandilocuentes. Estamos entrando a una etapa de declaraciones cada vez más agresivas y el país es el que pierde. Estamos dejando una etapa de relativa concordia y búsqueda de acuerdos, para pasar a una de creciente confrontación en la que los temas de fondo se están perdiendo.

Y las reformas, que caen al colofón con esta disputa, parecen diluirse.

Así es. Hace unos días, la señora Fujimori dijo que le preocupaba que por discutir lo importante nos olvidáramos de lo urgente, y ahora no estamos viendo ni lo urgente ni lo importante. Nos estamos perdiendo en discusiones absurdas y, sobre todo, en un ambiente muy caldeado. Hemos perdido la posibilidad de avanzar y generar consensos. Los términos del debate son cada vez más destemplados.

El pico de la discusión llega cuando desde un lado no se descarta una cuestión de confianza y desde el otro tampoco se descarta una moción de censura.

Exacto. Los termocéfalos, maximalistas, radicales de los dos lados vuelven a escena cuando habían sido descolocados en el último tiempo. Yo espero que, en las próximas horas, de los dos lados se serenen y volvamos a discutir lo urgente y lo importante, y salgamos de este escenario de creciente confrontación. Creo que al país no le interesa ni el cierre del Congreso ni el adelanto de elecciones; le interesa la reforma del Poder Judicial (PJ) y la reforma política.

Entramos a esta disputa luego de que Fujimori revelara dos reuniones secretas con el presidente. ¿Qué cree que la llevó a publicar esta información? ¿Cuál fue su objetivo?

Lo que veo es que el fujimorismo, que luego del 28 de julio estaba como arrinconado, como a la defensiva, pretende recuperar la iniciativa política. Yo creo que esto de la reunión va en esa línea, de decirle al presidente “oye, si te metes con nosotros y eres muy agresivo, vamos a ventilar las reuniones que hemos tenido, sobre todo esas que tuvimos cuando usted era el vicepresidente”. Creo que por ahí va la cosa, para decirle “oye, respétanos un poco más que podemos hablar todo lo que sabemos”. Una especie de amenaza velada al presidente de la República.

¿Con esta actitud, el fujimorismo puede recuperar el terreno que había perdido en la población, reflejado en las encuestas?

Yo creo que no, el fujimorismo con esto trata de equilibrar un poco el escenario en su relación con el Poder Ejecutivo.

¿De llevarlo al socavón en el que está?

Claro, quieren recuperar la iniciativa política, plantear sus temas, pero es un juego político en su relación con el Ejecutivo. Ante la población, los dos quedan muy mal porque a la gente lo que le interesa es que se resuelvan los problemas, no ver a los políticos peleándose. Ese fue el escenario que desgastó al fujimorismo y al gobierno de Kuczynski. Ahora también le puede pasar al gobierno de Vizcarra.

El presidente ha sido enfático en señalar que el referéndum debe darse este año. ¿Ve más difícil que se cumpla ese plazo?

Es más difícil, ciertamente. Creo que, hasta antes de estos incidentes, cabía la posibilidad de encontrar la fórmula que permitiera hacerlo incluso más rápido, al menos en el tema del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que era lo más urgente. Ahora es más difícil y es terrible, porque la reforma judicial está paralizada.

Y el CNM nombra y ratifica jueces.

Así es, y los jueces están ahí, en el limbo, sin saber qué va a pasar, y esa no era la idea; la idea era avanzar en una limpieza del PJ y todos estos problemas están paralizando esas reformas tan importantes.

El premier César Villanueva también ha tenido una participación en esta discusión, porque habría sido quien gestionó la reunión Vizcarra-Fujimori. ¿Qué piensa de su actuación?

El premier, en algún momento, queda como el gestor, pero luego dice que no ha participado, que no estuvo, después dice que de repente el presidente no se acuerda. En fin, él también queda debilitado como parte del Gobierno.

¿Hubo una ingenuidad del premier en gestionar esta cita o pudo haber algo más de fondo?

No lo sé, pero hace algún tiempo muchos teníamos la idea de que Villanueva, quien había promovido la vacancia de PPK coordinando con el fujimorismo, podía ser un buen puente entre el Gobierno y el fujimorismo. Bueno, justamente el recrudecimiento de las hostilidades lo hacen quedar a él descolocado, como que la apuesta de que él podía ser un puente para tener una buena relación ahora está debilitada. Queda como un gran derrotado y tiene que reinventarse un papel.