Cree importante incentivar las alianzas para evitar la dispersión electoral.

Vamos a tener casi 50 partidos políticos para las próximas elecciones.

Creo que es importante empezar diciendo que esto es resultado de un intento de reforma política que quedó a la mitad. Y que empezó a ser desarmada. Se ha facilitado el ingreso al sistema político, pero se han quitado los filtros y las barreras para permanecer en el sistema. Una elección con tantos candidatos va a ser una elección muy caótica. Además, ninguno de los candidatos tiene una base de respaldo propio relevante. En otros países, uno podría decir que hay muchos candidatos, pero finalmente hay candidatos fuertes que van a ser los protagonistas verdaderos de la elección. No es el caso. Estamos viendo un desprecio muy grande de todos los grupos políticos. Y con tantos candidatos va a ser muy difícil que lleguen los mensajes a los electores. Va a haber mucha confusión y termina siendo una especie de tómbola. Podemos terminar con resultados que al final nadie quisiera.

Hay un proyecto de ley para que no se aumente la valla para los partidos que hacen alianzas.

Cada vez hay más sectores que se dan cuenta que es una locura ir a una elección con tantos candidatos. Algo tenemos que hacer. Las propuestas que están circulando van en varios sentidos. Primero, establecer algún límite o filtro para la manera en que se seleccionan candidatos. Por ejemplo, el Congreso ha aprobado una norma según la cual los candidatos se terminen eligiendo en asambleas de delegados que tienen quórum muy bajos. Entonces, la Asociación Civil Transparencia ha propuesto poner una valla de participación de militantes para legitimar la elección de delegados que después van a seleccionar a los candidatos. Me parece una buena iniciativa. Luego, efectivamente, habría que promover la formación de alianzas reduciendo sus requisitos. Ponerle una barrera de 1% por cada socio podría tener sentido. También se está hablando de quitar la obligatoriedad de que los partidos se presenten a la elección. También se está proponiendo permitir que distintas listas apoyen a un mismo candidato presidencial. Habría que discutirlo.

¿Es una consecuencia de la caída de las PASO?

Lamentablemente se eliminaron, La idea era “tengamos una elección nacional solamente para la selección de candidatos en donde todos vamos a votar por el partido de nuestra preferencia”. Eso iba a permitir, además, ponerle un filtro a las organizaciones que no tienen respaldo suficiente. Yo soy consciente que las PASO eran controversiales. Pero si las quitabas tenías que poner otro mecanismo de filtro para evitar la dispersión. El Congreso quitó las PASO y no hizo nada más.

Las PASO fueron criticadas en Argentina. ¿Pudo haber portátiles en primarias ajenas?

Creo que era un temor infundado. Las PASO eran elecciones obligatorias para todos los ciudadanos. No tenía sentido que desperdicies tus votos cuando los necesitabas. Creo que era un riesgo muy menor. Podría suceder cuando las primarias son voluntarias.

¿Qué piensa de la reforma que elimina los movimientos regionales?

Hay un gran debate pendiente respecto a qué hacer con la descentralización y con los movimientos regionales. Estamos discutiendo esto al revés. Deberíamos partir por discutir cómo mejoramos la representación de las regiones y cuál es el mejor mecanismo para hacerlo. Desaparecer a los movimientos regionales hace que solamente los partidos nacionales puedan participar en las elecciones. Pero no le obligamos a los partidos a presentar candidatos en todas las circunscripciones. Podemos tener un vacío de representación. Provincias y distritos en donde no hay candidatos.

¿'Un militante un voto’ era la fórmula tradicional?

El Congreso ha retrocedido. Los requisitos de la primaria abierta o ‘un militante un voto’ son tan complicados que la mayoría hará elecciones por delegados. Y la elección de ellos es poco transparente. Ya no va a funcionar ‘un militante un voto’. Deberíamos discutir cómo evitamos que sentenciados por delitos graves puedan postular.

¿La reforma que evite que los sentenciados por asesinato puedan postular es anticonstitucional?

No. Se está proponiendo que el Congreso haga una reforma constitucional para evitar que sentenciados por delitos graves tengan una inhabilitación más larga. No es una inhabilitación permanente, sino de 10 años. Alguien podría decir que sería inconstitucional si fuera una inhabilitación permanente. Iría en contra del principio de la rehabilitación. Si es que alguien cumplió una pena tiene derecho a rehabilitarse. Pero no es una exclusión permanente. Eso está en agenda pero no lo meten a debate.

El fujimorismo no quiere votarlo porque no solo bloquearía a Antauro, sino también a Alberto.

Exactamente. Nuestro Congreso tiene cálculos muy a corto plazo. Todo lo ven por el matiz de si les conviene para la próxima elección.





TENGA EN CUENTA

“En paridad y alternancia también hemos retrocedido. Las mujeres están muy subrepresentadas en el ámbito regional. La gran mayoría de presidente regionales seguirá siendo varones.”

“Nuestro parlamento es pequeño en representantes por habitantes. Pero está desprestigiado. No va a ser bien recibido el ampliar el número.”

“Los partidos serán vientres de alquiler y omnibuses. Si no puedo ir en un movimiento regional, me meto en cualquier partido. Y luego renuncio.”