Martín Tanaka: “Congreso puede provincializarse”

El Congreso ya aprobó dos de las cuatro reformas constitucionales que planteó el presidente. La tercera, referida al retorno de la bicameralidad, parece haberse entrampado en dos aspectos que aquí desarrollamos bajo el análisis del politólogo Martín Tanaka .

Lo que ha despertado mayor polémica es el artículo en el que se contemplaría el número de congresistas que debería haber en un Congreso bicameral. ¿Cuál es su posición? ¿Se debe dejar eso para una ley de desarrollo constitucional?

Yo simpatizo con este criterio porque estamos con el pie forzado de que el Gobierno ha pedido que se aprueben las reformas antes del 4 de octubre, y ese tema que usted dice es muy polémico, muy complejo. Si nos enfrascamos en esa discusión, no lo resolveremos a tiempo o podemos precipitarnos y tomar decisiones de las que nos vamos a lamentar después. Entonces, mejor es posponer esa discusión, aprobar que habrá dos cámaras y dejar todo lo demás a un trabajo legislativo.

¿Aun no consignando el número de congresistas, bastaría para que la ciudadanía respalde, vía referéndum, el retorno a la bicameralidad?

Yo creo que hay que explicar bien. Lo importante es dar el mensaje de que hay una coordinación entre Ejecutivo y Parlamento para tomar esa decisión. Si de los dos lados se transmite ese mensaje, creo que la gente lo va a entender.

El otro tema que ha entrampado la aprobación de esta reforma en el Congreso son las características de las microrregiones y macrorregiones. ¿La propuesta del Ejecutivo generaría problemas de representación?

Viendo la propuesta del Ejecutivo, veo dos grandes problemas. El primero es que no hay proporción entre el tamaño de la población y la representación parlamentaria. Entonces, claro, Lima, que es un tercio de la población del país, tiene menos de la mitad de lo que le correspondería. Vemos que los votantes de Madre de Dios o de Tumbes están sobrerrepresentados y los de Lima están castigados. Eso no está bien y puede generar una grave desproporción electoral. Ahora se dice “cómo es posible que Fuerza Popular con el 30 y pico de votos para el Congreso (en las elecciones) haya tenido más de la mitad de congresistas. Ese problema puede ser aún peor con estos cambios.

Para que la propuesta encaje con tener 130 congresistas es que se llega a esta idea. Para corregir, habría que aumentar la cantidad de parlamentarios. ¿Cierto?

Muy probablemente. Ese es un problema. El segundo es que se busca tener microrregiones muy chiquitas. Se dice que, como será más difícil entrar, tendremos menos partidos en el Congreso, pero en esta elección municipal y regional vemos lo contrario. Hay candidatos de partidos políticos, como Belmont o Urresti, que no tienen que ver con la agrupación. Lo que me temo es que con distritos electorales muy pequeños y con una Lima subrepresentada, el Congreso se llene de pequeños caciques locales, que pueden ser elegidos por sus partidos, pero tienen una agenda localista, individualista, propia. Me preocupa que el Congreso se puede provincializar, localizar en exceso. Dicho sea de paso, no entiendo cómo se va a elegir el Senado porque se habla de macrorregiones, pero también se dice que cada región tendrá un senador. ¿Cuál es la diferencia?

¿Los requisitos para ser diputado o senador deben ser mínimos, o se debe exigir capacidad académica o experiencia pública para postular?

Yo no estoy de acuerdo con poner requisitos académicos. Si uno mira la legislación en todos los países, eso no suele existir. Lo que sí creo que deberíamos hacer, y que no estamos considerando en estos debates, es cómo fortalecer a los partidos políticos.

FICHA



- Martín Tanaka es profesor de Ciencias Políticas de la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP) e investigador en el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), del que fue director general de 2005 a 2007.



- Es doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede México.



- Tiene libros y capítulos de libros publicados en el IEP, Cambridge University Press, Stanford University Press, Lynne Rienner Publishers, Routledge, Fundación Pablo Iglesias, entre otros.