Martín Riepl niega conocer al ministro Julio Demartini

El periodista Martín Riepl negó conocer al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini. Incluso aseguró nunca haberlo entrevistado debido a que la empresa de su familia provee productos a programas sociales.

"No hay ninguna comunicación ni relación con el ministro Demartini, no lo conozco, ni siquiera lo he entrevistado. A lo largo de mi vida profesional he cuidado mucho que las actividades de mi empresa familiar no me ocasione un conflicto de interés porque mi vocación es el periodismo. (...) Tampoco este señor Demartini ha favorecido a la empresa de mi familia de ninguna manera como este señor Guillén señala", dijo en RPP.

El hombre de prensa negó haber pagado dinero a Gonzalo Barreto para obtener el celular de Noemí Alvarado, el cual habría contenido información comprometedora de la empresa Frigoinca. En ese sentido, aseguró que se busca desviar la atención del escándalo Qali Warma.

"A este señor no lo conozco, nunca he hablado con él, jamás le he pagado nada por un teléfono celular. Estoy interponiendo una denuncia por falsedad contra él. (...) El señor ha usado un notario para formalizar una mentira", indicó.

Riepl consideró que se busca dar la imagen de que hubo un "complot empresarial" y cuestionó que se pretenda enfocar en cómo se consiguió la prueba y "no justamente a la red de corrupción".

"Como esta empresa denuncia a un grupo de empresas por supuesta competencia desleal. Mi sospecha es que se ha querido dar la impresión de que el celular es una prueba ilícita y que no podría usarse en un juicio", agregó.

En esa línea, señaló que las imputaciones en su contra buscan favorecer a la empresa Frigoinca: "Si este asunto fuera un complot empresarial, yo me pregunto cómo se explican los váuchers a funcionarios públicos, intoxicaciones, confesiones, los resultados de laboratorios... que una decena de reportajes periodísticos han corroborado".

Niega intervenir en empresa familiar

El periodista aseguró que ha procurado mantenerse al margen de la empresa familiar, en la cual dijo tener el 6% de participación.

"Yo no tengo ninguna función formal porque no es mi trabajo ni mi vocación. Cuando he tenido tiempo libre por momentos he empujado proyectos de exportación, eventualmente he representado a la empresa en instituciones gremiales...", señaló.

Asimismo, reiteró que, debido a su vínculo familiar con la empresa Productos Gambrinus, nunca entrevistó al ministro Demartini.

"No he entrevistado a Demartini porque me ocasionaba eso un conflicto de intereses. Desde que la empresa de mi familia produce alimentos para programas sociales, yo no tengo un solo reportaje a programas sociales, ninguna investigación periodística vinculada a programas sociales; yo no he entrevistado a nadie que se encuentra en la cadena de decisión de los programas sociales. Cada vez que he trabajado en un medio de comunicación he transparentado esta relación con quienes me han contratado", afirmó.

Por otra parte, aseguró conocer al empresario Josías Sánchez Dávila, a quien Barreto asegura haberle vendido el celular.

"A Josías, que es integrante de una empresa competidora, lo conozco en el campo de la Sociedad Nacional de Industrias, que es un gremio; ahí hay diversas empresas competidoras. Conozco al dueño de una cinco o seis empresas adicionales", señaló.

Riepl aseguró que, "hace cerca de dos años", le presentaron a Noemí Alvarado como representante de Frigoinca en un evento de la SNI. "Me la presentaron, pero no tengo mayor relación con ella", dijo.

Anuncia medidas legales

El periodista aseguró esta "bien asesorado legalmente". En ese sentido, anunció que tomará medidas legales contra Carlos Guillén y Gonzalo Barreto.

"Si cabe difamación, esa será la acción en el caso de Guillén; en el caso de Barreto, evaluamos si es difamación o falsedad por la declaración jurada que ha firmado", señaló.

