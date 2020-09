El 23 de marzo de 2018 Martín Vizcarra juramentó como presidente del Perú en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski. Martin Riepl cubría aquel acontecimiento para el canal de televisión Latina, y ese mismo año empezaría la investigación de lo que en agosto de 2019 sería una realidad, el libro Vizcarra. Una historia de traición y lealtad (Planeta).

El presidente de la República vuelve a ser protagonista de la historia, luego de difundirse unos audios que ponen en duda la veracidad de sus palabras en torno al caso Richard Swing, a tal punto que el Congreso ha pedido la vacancia presidencial. “La realidad ha terminado siendo una proyección de lo que ya reflejan las páginas del libro”, señala por teléfono el periodista de abuelos alemanes que llegaron al Perú a mediados de la década del 50.

Cuando entró al periodismo, tomaba distancia de la política. Luego de radicar en España, partió a Londres a estudiar Política Latinoamericana en instituciones como London School of Economics. El objetivo era ampliar su entendimiento sobre ella. Pero, con el tiempo, esa distancia se ha acortado. Hoy no descarta ingresar a la actividad política en algún momento. “La política debería ser un deber de las buenas personas”, dice el también colaborador de la BBC de Londres.

-Las palabras traición y lealtad persiguen a Martín Vizcarra.

Luego de conversar con decenas de personas, entre ellas familiares, amigos y rivales políticos, noté que esas palabras, de alguna manera, se repiten a lo largo de toda su carrera política. Incluso, el año 2006, cuando se lanzó a la gobernación regional de Moquegua por el Partido Aprista, la relación entre él y el Partido Aprista, que era el partido de su padre, terminó muy mal. En aquel momento, el secretario general del Partido Aprista en Moquegua consideró a Vizcarra desleal, porque no tomó en cuenta al Apra en su campaña electoral y que hizo una campaña basada en su familia y amigos cercanos, mientras que Vizcarra acusó al partido de haberlo abandonado en medio de la contienda. Luego viene la campaña electoral de 2010, que él gana con un partido político que no fundó; y una vez que gana, el fundador de ese partido se siente marginado por Vizcarra porque no forma parte del gobierno ni Vizcarra toma en cuenta sus consejos. Luego viene el caso PPK, quien considera que Vizcarra lo traicionó y que fue desleal. El mismo fujimorismo considera que permitió la presidencia de Vizcarra y que él luego los traicionó. Y ni qué decir de Mercedes Araoz. Entonces, de una u otra manera, acusaciones de deslealtad ha tenido a lo largo de toda su carrera política. Sin embargo, siempre ha conservado este círculo tan íntimo, siendo él una persona tan desconfiada y permitiendo que tan poca gente sea parte de ese círculo. Creo que él no sospechó que la traición podría venir de ese mismo círculo de colaboradores tan cercanos, que fueron su apoyo logístico como emocional. Por eso me pareció muy poderoso cuando él en el mensaje a la nación dijo que había sido traicionado por su círculo más cercano.

-¿Dirías que le han pagado con la misma moneda?

Yo creo que su círculo ha visto un comportamiento de Martín Vizcarra en el que han abundado deslealtades, y quizás viendo ello, se ha terminado de generar un ambiente en el que la traición o a la deslealtad es como un elemento natural, y que tarde o temprano podía ocurrir dentro de esta llamada ‘muralla moqueguana’.

-¿Quién es realmente Martín Vizcarra?

Es lo que trato de responder en el libro. Pero creo que estos audios han, de alguna manera, develado una personalidad de Martín Vizcarra que la gente no conocía; se muestra hasta dubitativo, su liderazgo es cuestionado por la gente que lo rodea, su círculo de lealtades no lo es tanto y lo ves solo en el poder. ¿En quién puede confiar ahora el presidente?

-¿Pero es quien vemos?

Es evidente que estamos conociendo cada vez más del presidente de la República. Y los audios retratan a alguien que está jugando en el límite de la ley, si es que no la ha traspasado, cuando aparenta estar intentando acomodar los testimonios frente a una investigación fiscal. No somos absolutamente blancos ni absolutamente negros, nos movemos en escalas de grises; y en este momento, la imagen del presidente tiende a mostrar muchos lados grises.

-Precisamente, creo que por eso es infranqueable, porque se ubica en zonas muy grises, poco definidas.

Infranqueable es una palabra interesante, sobre todo en este momento, porque me recuerda a lo que solía llamar la ‘muralla moqueguana’ que rodeaba al presidente y que lo cuidaba, que hacía difícil llegar a él. Incluso, muchos que llegaban a trabajar con Martín Vizcarra sentían que no llegaban a conocerlo bien.

'Vizcarra. Una historia de traición y lealtad'

-¿Cómo era en su infancia?

Muy cercano a la política, porque su padre fue constituyente, fue alcalde de Moquegua por el Partido Aprista. Era común en casa que llegara Víctor Raúl Haya de la Torre o el mismo Alan García.

-¿Pero cómo era como persona?

Muy competitivo. De pocos amigos y desconfiado. Eso me lo han repetido como un carácter de su personalidad desde que era adolescente. Muy amigo de sus amigos. Hasta cierto punto, con cierta timidez de figuración pública. Quizás el cargo que lo empoderó públicamente fue ser decano del Colegio de Ingenieros de Moquegua y luego su figuración como uno de los varios líderes en el ‘Moqueguazo’. Tuvo la cualidad de poder traducir algo muy complejo como el problema del canon minero, que lo posicionó entre el técnico y el político. Además, su preparación de ingeniero tuvo mucha llegada. En nuestro país un ingeniero inspira mucho respeto, porque en este país todo está por construirse, y un ingeniero es una promesa de desarrollo: trae puentes, carreteras, represas. Yo creo que fue un cambio brusco para él salir de una posición de liderazgo cómoda en Moquegua a enfrentar los enormes intereses y rivalidades de la gran política nacional.

-Si Vizcarra es tan desconfiado, ¿por qué se ha rodeado de un personaje del corte de Richard Swing?

No lo sé. Es una pregunta cuya respuesta está pendiente. Él conoció a Richard Swing durante la campaña electoral porque Vizcarra era jefe de campaña de PPK. Era imposible que alguien subiera al escenario a animar mítines y varias veces sin conocimiento de Martín Vizcarra. Es en aquel momento que se produce el primer vínculo. Pero no sé hasta qué punto llegó esta vinculación, no sé a cuenta de qué fue recibido más de seis veces o quizás algunas menos en Palacio de Gobierno. ¿Por qué se le permitió ingresar con teléfono celular?

-¿Tu olfato periodístico y experiencia qué te dicen?

Sin duda, hay un vínculo o relación que va más allá de la de simple cantante o animador de mítines, que luego se refleja cómo Richard Swing ha sobrevivido a tantos cambios de gabinete ministerial. Richard Swing ha durado más que los ministros de Cultura. ¿A cuenta de qué ha sido tantas veces contratado en Cultura? Todavía no hay respuesta a ello.

-¿Confías en Martín Vizcarra como presidente?

Como periodista, desconfío de todos los políticos. Nuestro trabajo es tener distancia frente al poder.

-¿Debe ser vacado?

No. Debe ser investigado y responder a ese proceso luego de acabar su mandato. Ante las pruebas presentadas hasta este momento, no veo que se justifique una vacancia presidencial ni mucho menos en medio de una situación de pandemia, donde necesitamos a la clase política concentrada en salvar vidas, y no veo ahora ni al Ejecutivo y ni al Legislativo enfocados en salvar vidas.

-¿Cuál es el futuro de Vizcarra?

Cuando terminé de escribir el libro, era evidente que él esperaba dejar el poder para luego postular a 2026. Su objetivo era dejar un buen recuerdo y utilizar ese tiempo para fortalecer un movimiento político. Luego de todo lo que ha sucedido, no solo por el manejo de la pandemia sino por las consecuencias legales, quizás su imagen hacia 2026, si es que se lanza, estará bastante mellada.

-¿La historia de Martín Vizcarra da para un segundo libro?

En un principio pensé que podía dar para un par de capítulos adicionales, pero con todo lo que ha sucedido, sin duda, daría para un nuevo libro. Y es que nuestra política es una enorme tragicomedia en busca de autor.

AUTOFICHA:

- “Soy Martin Werner Riepl Cuperstein. Apellidos de origen alemán y de Europa del este. Tengo 38 años y nací en Lima. Estudié Periodismo en la PUCP, luego viví en España, estudié Periodismo Internacional, y fui becado a Londres para estudiar Política Latinoamericana”.

- “Estudié en University College London y en el London School of Economics. Volví porque me gusta mi país. Vine con la idea de escribir libros sobre política; de hecho en 2014 escribí, con Marco Sifuentes, El último cartucho, sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile”.

- “Llevo 18 años en la televisión. Mi primer trabajo como periodista fue en Canal N. Ahora tengo un par de libros pendientes, uno sobre la política local, pero prefiero no dar más detalles ni spoilearme yo mismo. Pero está avanzado, debería salir a fin de año o inicios del próximo; y otro de ficción, otra gran pasión”.

