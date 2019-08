Belaunde Lossio: Renuncié a mi proceso de extradición por caso Humala y Heredia

El exasesor nacionalista Martín Belaunde Lossio , quien cumple una orden de prisión preventiva como parte de la investigación por el Caso Antalsis, refutó el pedido de la defensa del expresidente Ollanta Humala de anular la investigación en su contra por el caso Odebrecht y presuntos aportes de campaña de parte del gobierno venezolano.

Belaunde Lossio resaltó que renunció por propia voluntad a su proceso de extradición de Bolivia, para participar de este proceso en contra del exjefe de Estado y su esposa Nadine Heredia.

“Yo he renunciado expresa e irrevocablemente al proceso de extradición para este caso y he renunciado incluso al tema de la prescripción del delito -si este fuera el caso- y lo he hecho de manera formal y además de manera verbal desde julio del 2015”, aseveró ante el juez Richard Concepción Carhuancho.

A través de una videoconferencia, Belaunde Lossio participó de la audiencia de control de la acusación fiscal contra el exmandatario y Nadine Heredia y calificó de “bizarro” que lo quieran “defender” por formar parte de una investigación por el delito de lavado de activos, por el cual no fue extraditado.

“Me parece hasta bizarro ver como hoy día los abogados de los señores [Ollanta] Humala y [Nadine] Heredia, que me han atacado permanente y consistentemente en los medios de comunicación […] hoy pretendan defenderme y escudarse en mí para evitar el proceso”, dijo.

En ese sentido, Belaunde Lossio manifestó que el pedido de nulidad “no tiene ningún sentido”, ya que sería el único afectado y él decidió someterse a la renuncia.

“Yo creo que la nulidad no tiene ningún sentido. En todo caso, me afectaría solamente a mí que la fiscalía hubiera adulterado mi derecho a la extradición”, agregó.

Más temprano, Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala, refirió que el pedido de nulidad está basado en el involucramiento en el proceso de Martín Belaunde Lossio.

Precisó que el exempresario fue extraditado de Bolivia por los casos Centralita, Antalsis y gobiernos regionales, los cuales "no tienen ninguna relación con los hechos que son materia de esta investigación".