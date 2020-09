Estaban alertados. Desde 2012, el gobierno sabía de los presuntos actos de corrupción que cometía Martín Belaunde Lossio en Madre de Dios.

La prueba de ello es el informe presentado, en setiembre de ese año, al despacho del entonces presidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez Mayor, por parte del ex gobernador nacionalista de esa región Gilbert Galindo.

En dicha carta, se anexó un documento en el que se detalla que Belaunde Lossio se presentaba ante diversas instancias de esa región en representación del presidente Ollanta Humala y la primera dama, Nadine Heredia, para obtener beneficios a través de licitaciones públicas.

El oficio dirigido a Jiménez y al que accedió Perú21 fue registrado en la Mesa de Partes de la PCM con el N°965-2012-1508-IN/G -REG-MADR. Si bien en la sumilla administrativa solo se hace referencia al oficio, una fuente de la PCM alcanzó a este diario el documento que fue anexado.

Este fue elaborado por dirigentes de 16 organizaciones (FEDTRUMAD) y se entregó al gobernador Galindo el 23 de agosto de 2012. En este le piden que "intervenga ante los escandalosos hechos de corrupción y mal manejo de recursos públicos que se suscitan en Madre de Dios".

Agrega que estos hechos "se estarían dando por presiones del presidente (Humala) a través de un ciudadano llamado Belaunde Lossio, quien se estaría tomando la libertad de tomar el nombre del presidente de la República y de su esposa. Ellos tendrían unos lazos amicales muy fuertes y de permanente coordinación".

En otro párrafo, le piden al gobierno, por intermedio del gobernador, "que informe al pueblo de Madre de Dios si Belaunde es portavoz de Humala, porque, de confirmarse ello, se estaría configurando el delito de tráfico de influencias".

En el texto se indica que, aparentemente, las empresas de Belaunde se estarían beneficiando con la adjudicación de muchas obras de gran envergadura. "Incluso, algunas de ellas, antes de publicarse en el Seace, porque se le estarían otorgando adelantos de dinero del Estado con el aval de entidades financieras no autorizadas", añade.

En otro párrafo, los dirigentes alertaron que el entonces presidente regional Luis Aguirre (ahora prófugo) estaría siendo protegido por el Gobierno Central.

ALERTARON DE BELAUNDEEl ex gobernador de Madre de Dios Gilbert Galindo informó a Perú21 que Jiménez no era el único que sabía del ilegal accionar de Belaunde Lossio.

"En marzo de 2012, me reuní con el coronel Adrián Villafuerte (ex asesor presidencial) en su despacho, en Lima, y le conté que la cosa en Madre de Dios se estaba poniendo difícil porque tenía problemas con Aguirre.

Le dije: "Es un tipo corrupto. Lamentablemente, ahí está metido nuestro amigo Martín (Belaunde) y, al parecer, está teniendo algunos beneficios porque he escuchado que tiene obras y los medios de comunicación ya lo están cuestionando. Sería bueno que converse con él para que le diga que tenga más cuidado. Y en vez de que él me respalde, llamó a Martín y le dijo: 'Acá hay que solucionar un tema'. Desde ahí me cortaron todo. Seguro que para él fue una cuestión de deslealtad. Me hizo quedar como un chancho", refirió. Precisó que, finalmente, en diciembre, lo despidieron, supuestamente, por orden de Humala.

Recordó que otro día, "delante de mí el congresista Amado Romero, con el volumen alto del teléfono, hablaba con el ministro del Interior (Wilfredo Pedraza), y le dice: 'Cómo es posible que saquen al mejor gobernador de Madre de Dios'. Y él (Pedraza) respondió: 'Congresista, por mí que se quede, pero son órdenes del presidente. Esperemos que pase un mes o dos y lo volvemos a poner de gobernador".

Galindo señala que también le informó de estas irregularidades de Martín Belaunde Lossio a Violeta Oliveros, asesora de Nadine Heredia.

LA VERSIÓN DE JIMÉNEZEn diálogo con Perú21, Jiménez Mayor confirmó que dicho documento fue recibido por la Mesa de Partes de la PCM, pero alegó que "nunca llegó a mis manos. Probablemente, quien haya revisado esto no le dio importancia porque no encontró hechos concretos ni pruebas, simplemente era un memorial donde hacían una serie de cargos contra el gobierno regional".

"No sé cuál es el nivel de importancia o credibilidad que puede tener un documento de este tipo presentado a la PCM. En ese momento, Belaunde era un sujeto desconocido. Hay mucha gente que toma tu nombre. El problema es que la gente estúpida cree en lo que dice este señor, cree a los estafadores", dijo.

"No acepto que haya una omisión porque ese memorial no es relevante ni hay pruebas. En la sumilla administrativa que se hace en la Mesa de Partes habla de un memorial de respaldo al gobernador regional. No tenía mayor relevancia desde el punto administrativo", acotó.

Lo más relevante del documento –agregó– es que hay un señor que se hace pasar como amigo del presidente. "En mi gestión no hubo ninguna instrucción para que este sujeto tenga algún tipo de beneficios en el Estado", indicó.

A su turno, Jorge Paredes Terry, promotor del partido Patria para Todos, sostuvo que este documento entregado a la PCM es una prueba más de que el gobierno sabía las irregularidades que se suscitaban en Madre de Dios, de las andanzas de Belaunde Lossio y los lazos amicales que tenía con la pareja presidencial.

"Hubo complicidad de parte de Ollanta Humala, Nadine Heredia y el ex premier Juan Jiménez Mayor porque ellos conocían esta información y no dijeron nada. Se supone que el entonces premier le informó a la pareja presidencial y ellos no hicieron nada", sostuvo.

¿SABÍAS QUE…?

Una fuente del Ministerio Público informó que Belaunde Lossio "operaba de manera sistemática" en diversas regiones del país.

"Probablemente iba (Belaunde Lossio) en representación del gobierno, a pesar de que últimamente ya no habría estado vinculado a la pareja presidencial".

"Era un blufeador. Su operar no ha sido casual ni circunstancial. Él, con el tiempo, ha ganado experiencia (sobre las licitaciones de las obras). Una de sus principales fuentes ha sido Áncash", señaló a Perú21.

La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió, recientemente, una investigación al prófugo empresario y a Juan Rivera Ydrogo, aportante de Gana Perú.

José Urquizo, abogado de Belaunde Lossio, aclaró que su patrocinado, por ahora, no se acogerá a la colaboración eficaz.

Por Fabiola Valle (fvalle@peru21.com)