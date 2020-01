Tras la nueva orden de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, Martha Chávez consideró que la lideresa de Fuerza Popular debió seguir el proceso en libertad.

Martha Chávez 29-01-2020

El juez Zúñiga dictó 15 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori. ¿Cómo toma esta decisión?

Es lamentable, (la tomo) con mucha preocupación porque eso significa que nadie está a salvo de los odios, de las arbitrariedades. Aquí lo que está pasando es que un juez de primera instancia se ha atrevido a desconocer la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

Respecto al peligro de fuga hay una posición leve, pero sobre obstrucción de justicia creo que hay nuevos elementos.

Son declaraciones que muchas veces se contradicen. El señor Daniel Salaverry se contradice con Antonio Camayo.

Genera sospecha porque la señora Fujimori dice que no coordinaba la entrega de los aportes, pero luego sale la revelación del BCP en la que queda claro que sí participaba en todo el proceso.

¿Y eso qué tiene que ver? Eso servirá para cuando la juzguen sobre el fondo, no sobre la prisión preventiva. Uno tiene derecho a mentir, guardar silencio. Un imputado tiene derecho a mentir, a guardar silencio para salvar su propia responsabilidad. Ella no dijo que hubiera recibido ese dinero, pero esos son fondos lícitos (...) ¿Por qué hasta ahora no se produce una acusación formal? Porque no tienen materia.

¿Por qué si estaba tan claro que no había nada ilícito, no se transparentó la información?

Lo ha dicho el señor Romero: si acá tú declaras que has aportado a un partido, te cae en represalia el partido que ganó; por eso las grandes empresas suelen dar aportes a todos los partidos.

Hay una brecha entre los aportes que al día de hoy se han revelado y lo que se declaró a la ONPE.

Porque hay montos como cuando les dan los pasajes a los personeros, y eso te lo puede decir cualquier participante de un partido, les das fiambre y viáticos.

¿Como US$5 millones en pasaje de combi?

No, no es pasaje de combi, pero no te olvides que son 70 mil mesas. ¿Cuánto te puede costar en primera y en segunda vuelta cubrir 70 mil mesas? Todos los partidos te lo pueden decir. ¿Pero por qué inician esto (investigación)? Para cubrir con Keiko a personas como la señora Villarán, como la señora Humala, como el señor Humala, como el señor Vizcarra.

Pero están procesados...

Están en sus casas felices. A la señora Glave, que fue la que vio el contrato de la Línea Amarilla, y otras personas que viajaron a Brasil a coordinar no les pasa nada. La señora Verónika Mendoza, la coescribidora de las agendas de Nadine Heredia, no está ni siquiera investigada.

¿Cuál va a ser la estrategia de Keiko Fujimori?

Ella ya ha anunciado que va a haber una defensa política, eso está por coordinarse.

¿Cómo es una defensa política?

El partido y las bases tendrán que hacerse notar. La familia, Mark Vito, irá a los gobiernos y a las instancias internacionales.

¿Cuál será la estrategia electoral de Fuerza Popular para 2021?

Considero que nuestra lideresa va a recuperar y debe recuperar su libertad. Acá lo evidente es que Martín Vizcarra tiene temor de perder su inmunidad (...) Él está creando un escenario en el que su salvador será Salvador del Solar y por eso quiere neutralizar a todos los partidos que no se ajusten con él (...). Pusieron todos sus huevos en la canasta del Partido Morado y ya se demostró que Julio Guzmán es inhábil, inepto.

DATOS

- Martha Chávez consideró que es un buen gesto que el presidente Martín Vizcarra llame al diálogo a las fuerzas políticas.

- Pero señaló que quiere ver cuál será su actitud porque “una cosa es dialogar para tomarse la foto y después te voy a decir que esos casi 70 decretos de urgencia no me los toques”.

- Asimismo, señaló que no ha conversado con los otros virtuales congresistas de su partido, pero señaló que, a título personal, su grupo no debería participar porque “este es el Parlamento que ha querido y estructurado el señor Vizcarra”.