La congresista electa Martha Chávez (Fuerza Popular) explicó las razones por las cuales decidió no tomarse la fotografía oficial con el presidente Martín Vizcarra durante la entrega de credenciales a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En declaraciones a los periodistas al término de la ceremonia, Chávez Cossío negó que sea un desplante y afirmó que no necesita tomarse una foto con el mandatario. También contó lo que le dijo a Vizcarra en ese breve momento.

“No es ningún desplante. En todo caso, si hablamos de desplante, lo está haciendo el señor Vizcarra al perder cuatro o tres preciosas horas en lugar de ir al sur, donde lo están esperando y nuestra gente está padeciendo los desastres producto de la no prevención”, afirmó.

“Si el señor no se reconoce a sí mismo como jefe de Estado ni como jefe de gobierno, pues hay que decirle. Yo le he dado la mano y le he dicho: ‘señor lo esperan en el sur. Fotito no me voy a tomar porque la damisela no está para tafetanes’. No me respondió nada”, añadió.

En ese sentido, Martha Chávez cuestionó la presencia de Vizcarra en la ceremonia de entrega de credenciales, cuando -según ella- debería estar en Tacna atendiendo a los damnificados por las lluvias y huaicos.

“Nunca ha habido presencia del jefe de Estado en esos casos. Se vino también a presentar cuando se firmó el Pacto Ético. ¿Él qué hace aquí? Nunca un presidente ha estado aquí. Por la foto, yo no me presto a eso. Si no hubiera cosas que atender de emergencia, que el señor se dé estos paréntesis, pero hay cosas más importantes”, acotó.

“Esta elección es extraordinaria porque el señor decidió cerrar el Parlamento. Hemos gastado 300 millones de soles en una elección que podría perfectamente esos fondos ir a la construcción de colegios, hospitales, ayudar a las madres de familia que tienen hijos con discapacidad. No necesito tomarme una foto con él”, agregó.

Como se recuerda, durante la ceremonia Martha Chávez saludó a todas las autoridades, recibió su credencial de las manos de presidente del JNE, Víctor Ticona, pero se negó a tomarse la fotografía protocolar junto al presidente Martín Vizcarra y demás autoridades.

