La virtual congresista por Fuerza Popular, Martha Chávez, se pronunció tras conocer que su partido político alcanzó representación en el Congreso de la República y al ser consultada sobre los derechos de los miembros de la comunidad LGTBI afirmó que no los discriminaban, pero que existe una gran diferencia con permitirles casarse entre ellos o adoptar hijos.

“El grupo que menciona (LGTBI) no tiene ningún problema de discriminación. La Constitución establece que hay igualdad entre las personas y que no cabe ninguna discriminación por ninguna razón, pero de ahí hay una distancia muy grande a que nos quieran decir que quieren adopción de niños, que quieren el matrimonio de personas del mismo sexo, que quieran que los servicios públicos les paguen el cambio de sexo, etc. O que desean imponer la ideología de género, aislar a los padres de la educación de los hijos, eso no lo vamos a permitir ”, dijo Martha Chávez en diálogo con Canal N.

La exlegisladora recalcó que Fuerza Popular ha sido uno de los primeros en señalar que “todas las personas hombre o mujer cualquiera sea su inclinación o su gusto tiene una dignidad y tiene que ser respetada”.

Sin embargo, tiene ciertos límites en lo que pueda realizar como persona y dio un ejemplo poco claro, en alusión a las personas trans. “Es muy distinto a permitir que alguien se sienta niño de cinco años teniendo 70 años, vaya a un nido y considere que si no se le permite ir a un nido teniendo 70 años eso es una discriminación. No en eso no creemos”.

Martha Chávez también mencionó que de llegar al Congreso retomará el proyecto de ley de Sociedad solidaria, “un mecanismo que cubre vacíos legales en materia provisional patrimonial y sucesoral de parejas que no necesariamente tiene una relación homosexual. Pueden ser parientes o amigos para que se puedan heredar o transmitirse derechos pensionarios”.