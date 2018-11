Martha Chávez sobre denuncia a Mamani: "Porque soy mujer no me puedo creer dueña de las palabras"

La ex congresista Martha Chávez se refirió por segunda vez al caso del legislador Moíses Mamani , quien este miércoles fue denunciado constitucionalmente por presuntamente realizar tocamientos indebidos a una trabajadora de una aerolínea.

La fujimorista inició señalando que "no conoce a Mamani y que tampoco lo ha defendido"; sin embargo, sí ha criticado la forma cómo se ha llevado la denuncia en su contra.

“Lo único que defiendo es que se investigue, yo tengo hermanos, no tengo hijo, pero tengo hija tengo un padre y tengo amigos que no merecerían que porque una mujer los acuse ya sean condenados, no. Lo que pido es que se investigue”, expresó en RPP.

La ex parlamentaria indicó que las grabaciones en video, donde se observa que Mamani es desembarcado de la nave, no demuestran que haya cometido un acto de acoso.

“En el video no se nota, pues si es un acosador, pero en primer lugar si a mí me hacen eso yo lo primero que hago es le planto un bofetón”, agregó la ex congresista.

La ex parlamentaria señaló que "hay un falso feminismo" que condena a las personas "solo porque lo acusa una mujer".

“Para mí eso es un falso feminismo, porque yo soy mujer yo ya me creo dueña de la palabra y de la honra de los demás. Sí tiene que investigarse, el señor dice que estaba enfermo y que no ha querido faltarle el respeto a la persona entonces indaguemos investiguemos. Al alcalde de Ilave lo masacraron, lo torturaron acusándolo de corrupto y se demostró que no era corrupto”, indicó Chávez.