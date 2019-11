Martha Chávez vuelve a la arena política encabezando la lista de aspirantes de Fuerza Popular al nuevo Congreso. En entrevista con Perú21 admite que su agrupación está debilitada, pero lo atribuye a la “persecución” a Keiko Fujimori, a quien –dice– espera ver en la contienda electoral de 2021. Al presidente Vizcarra, en tanto, no le da tregua y le atribuye una supuesta alianza con la “izquierda marxista” para tumbarse la Constitución de 1993.

Hemos visto con sorpresa que dos figuras centrales de la bancada de Fuerza Popular (FP) postulan con otro partido. ¿Qué pasó?

Creo que hasta el momento está asegurado lo de la señora Yeni Vilcatoma, pero Rosa María Bartra todavía no es algo definido. En todo caso, es una decisión respetable de cada una de ellas.

¿De ellas o del partido?

El partido tomó la decisión de restringir lo más posible la participación de los congresistas que comenzaron en 2016 por una cuestión de análisis de oportunidades y de lo que resulta conveniente para la agrupación. (...) Yo no he formado parte del grupo que toma esas decisiones, pero tengo un aprecio clarísimo por Rosa María Bartra, con quien he trabajado; puedo decir que es mi amiga y es admirable porque tiene una capacidad de trabajo inmensa, pero también es cierto que ha estado bastante expuesta…

Usted expresa gratitud por su trabajo, pero hay quienes la ven como parte de esa facción de Fuerza Popular que llevó las cosas al límite y condujo finalmente a la disolución del Congreso, lo que ha dejado a Fuerza Popular en una posición debilitada.

Yo no creo que Fuerza Popular esté debilitada. (…) Probablemente haya personas que sí porque la opinión política y jurídica es así de debatible y tensa. Ahora, para mí cualquier argumento, cualquier excusa, era útil para el señor Vizcarra…

Reconocerá que en el Ejecutivo hubo un esfuerzo por no llegar a ese extremo. El premier se reunió con Luis Galarreta; sí se extendió la mano, pero parece que FP no la quiso tomar.

No, no, no. Es como que me vengas a decir “quiero agarrarme tu teléfono y te doy la posibilidad de que te lo cambie (por) uno que tengo del año 20, (…) pero dame tu teléfono y si no me lo das, me lo agarro”; esa no es la actitud. Es evidente que el señor Vizcarra desde siempre ha tenido la voluntad de disolver el Congreso, de eliminar toda oposición y fiscalización. Recién al mes de haber cerrado el Congreso inconstitucionalmente plantea su plan de trabajo que no significa nada, ya la gente se está dando cuenta y por eso el bajón en estas encuestas, que hay que mirarlas con mucho cuidado…

¿Fuerza Popular no está en una posición debilitada?

Por el cierre del Congreso, no. Está debilitada por la persecución política, es cierto, y por la dilación que se hace (en el caso de Keiko Fujimori). Cada vez que van a pronunciarse el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, el fiscal favorito de Vizcarra sale con alguna bombita…

La opinión pública también los ha sancionado. La intención de voto de Fuerza Popular hoy es mucho menor a la que tuvo en 2016.

Reitero, sobre la base de esas encuestas. (…) La votación electoral para reales encuestas que han hecho los servicios de Inteligencia atribuye a Fuerza Popular una gran posibilidad todavía para las próximas elecciones, por eso es que el fiscal favorito de Vizcarra ahora se la carga contra Fuerza Popular, (…) quieren neutralizarla y sacarla del medio; el señor Vizcarra quiere unas elecciones donde la oposición –así sea como ellos quisieran, disminuida o lo que sea– no esté presente, eso no es democrático.

¿Cómo está hoy la relación entre Keiko y Kenji?

Siempre he tratado de mantenerme ajena porque son relaciones en las que se confunden el tema partidario y personal. Es como decir: nunca te metas en conflicto entre esposa y esposo porque al final ellos se arreglan y tú terminas mal. Lo que conozco es que están en buena situación ahora pese a las discrepancias políticas. Kenji mismo hizo un comunicado, pero luego ha habido esa intervención del presidente Alberto Fujimori y de Keiko, un poco sobre el tema familiar. Yo lo saludo porque es una reflexión serena sobre algo que siempre debe primar: la unidad por encima de las discrepancias.

En la carta, el padre dice: “Es indispensable renovar en todo sentido”. Se podría interpretar como que ya Keiko tuvo su oportunidad y ahora toca darle la oportunidad a alguien más.

No. Le puedo decir algo, el presidente Fujimori está perfectamente de acuerdo con mi participación en el número 1 de la lista y alguien podría decir: ¿cómo renovar si la señora Martha Chávez, una persona de la tercera edad, vuelve a estar (en la lista)? La renovación no significa borrón y cuenta nueva, (…) no va necesariamente por cambiar caras, va por actitudes. (…) Keiko es, para el presidente Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular; es más, yo no estaría en esta contienda si no se reconociera ese liderazgo por el cual ella está pagando prisión injusta, porque la tienen presa porque es lideresa de la oposición.

¿Cuál es el espacio para Kenji entonces?

Es el que él ha decidido y lo ha dicho en su carta, que él no desea participar.

Si uno lee la carta de Kenji, dice: “Con ello Fuerza Popular abrió la Caja de Pandora de todos los males que han atormentado al Perú”; es durísimo.

Bueno, es su posición, yo también puedo tener otra, (…) para nada considero eso, es su punto de vista respetable.

¿Keiko es todavía una fuerza vigente que puede aspirar a la Presidencia?

Si no fuera vigente, estaría libre. Ella es, diríamos, la rehén de la persecución política porque tienen miedo y por eso es que ahora se lanzan contra Fuerza Popular. Ya ayer el señor (José Domingo) Pérez pretendió amenazarme a mí (diciendo) que estoy obstruyendo. (…) Entonces, yo le digo al juez: “Señor juez, está amenazando, luego va a pedir que sea yo también procesada”. (...) Se conseguirá, de repente, el dicho de algún declarante como Jorge Yoshiyama Sasaki, que ha ido voluntariamente a decir todo un rollo sin ni siquiera una pregunta. ¿Ud. ha visto su declaración de 12 hojas que dicen duró hora y media? Imposible que dure hora y media. Le han dicho: ‘Señor, despáchese como quiera’.

Pero el testimonio es muy contundente.

Pero es parte de todo un libreto. Yo no tengo ninguna prueba, pero estoy segura por una cuestión de mera razón neural. No puede durar una hora y media una diligencia, una hora y media dura cuando a usted le toman sus generales de ley y suspenden la sesión; (…) en este caso ese señor se ha despachado. Para mí es evidente que a él (Yoshiyama Sasaki) le han dado (el documento), (le han dicho) firma acá. Por alguna razón lo tienen agarrado del cuello.

Él ha dicho que Fuerza Popular buscó falsos aportantes para la campaña de Keiko, que había el intento de encubrir que el dinero venía de Odebrecht. Si él está mintiendo, se metería en un problema...

Para qué le importa si ya se probó que el señor Jorge Barata ha mentido y, sin embargo, le van a pagar 524 millones de soles a Odebrecht.

No ha mentido, suelta la información a cuentagotas.

No, ha mentido. Dijo que en estos casos no hubo coimas. Sin embargo, hay elementos que comprobarían que sí hubo, ¿de qué hablamos?

¿Fuerza Popular tiene intención de vacar al presidente Vizcarra?

No, nunca hemos conversado de eso, para nada.

¿Ni antes de la disolución?

Ni antes de la disolución, más allá de algunas personas que puedan decir que esta es una posibilidad; total, es una alternativa que está prevista en la Constitución. ¿Por qué nos quejamos si disuelve el Congreso, supuesta y malamente, porque es una alternativa que está en la Constitución y no queremos que también otra alternativa, como es la vacancia, que también está prevista en la Constitución, se pueda usar?

Entonces, ¿no lo descarta?

No, nada de lo que está en la Constitución se puede descartar, pero, le digo, nosotros no hemos pensado ni tenemos un plan para ir a vacar al señor Vizcarra, para nada. Incluso hemos dicho: si él quiere adelantar elecciones, que renuncie, es lo fácil, pero no, la trampita del adelanto de elecciones era: “Oye, hago campaña para que la gente diga que sí me quedo yo como presidente, pero los que van son los congresistas”, para tener un Congreso sumiso. ¿Qué nos garantiza que este Congreso que extraordinaria y excepcionalmente se va a nombrar en el primer mes, en el segundo mes, no sea objeto de estas cuestiones de confianza mañosas y también sea disuelto? Porque Vizcarra está en la idea de que tiene un Congreso a sus pies, que le puede decir: “Párate de cabeza” y si el Congreso no se para de cabeza y en el estilo que él quiere y en la esencia que él quiere, lo va a disolver; eso es un chantaje, es una violación a la Constitución y al principio de separación de poderes.

¿La señora Keiko tentará la Presidencia en 2021?

Ojalá. Decididamente está afectada, ciertamente nuestro partido está afectado porque no tenemos a nuestro líder en ejercicio, es un contratiempo sin duda. Por eso es que nos están afectando y la tienen a Keiko más de un año, pero creo que va a salir fortalecida. La prisión es como un crisol donde se consolidan y se prueban las fortalezas y Keiko lo está demostrando hasta el momento, ¿no? Yo no veo razón alguna porque no sea ella nuestra candidata en el año 2021.

Amenaza de la izquierda

¿Qué espera lograr en el próximo Congreso?

El Perú está pasando una situación muy particular. Hay una amenaza de la izquierda marxista en apoyo de Vizcarra y pretenden crear una Constituyente para tumbarse algunos lineamientos de la Constitución: el derecho a la vida para poner el aborto, quieren quitar el tema del matrimonio hombre-mujer, eliminar el libre mercado. No hay que permitir eso, hay que proteger la Constitución. Además, hay medidas necesarias para fiscalizar el uso de los recursos, (…) Vizcarra está disponiendo de miles de millones de soles…

Habla del peligro de que la izquierda cambie el modelo económico, pero la intención de voto que tienen no es para preocuparse tanto.

Vizcarra es el mascarón de proa de la izquierda pues.

Vizcarra no ha sido agresivo con el modelo.

Porque no ha hecho nada, porque no se le ha dejado hacer cosas negativas, porque tenía un Congreso que lo fiscalizaba. Ahora está dictando decretos de urgencia que son observables porque está metiendo el tema tributario.

TENGA EN CUENTA

- Martha Chávez Cossío es abogada y tiene una maestría en Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

- En 1992, fue elegida congresista constituyente. Fue reelegida en los años 1995, 2000, 2001 y 2011. En el año 2006 fue candidata presidencial por la coalición fujimorista Alianza por el Futuro.

- “No estoy de acuerdo con la no reelección congresal, pero es un tema debatible. Yo respeto la opinión distinta. Donde no doy lugar a opinión distinta es en mis temas de fe y de moral”.