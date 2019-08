Martha Chávez Cossío: "No fue acertado incluir nuevos perfiles"

Martha Chávez Cossío , la excongresista y constituyente, es parte de la llamada vieja guardia del fujimorismo que Keiko Fujimori desplazó en su campaña electoral de 2016. Hoy, con su lideresa presa y un partido, Fuerza Popular, que reconoce dividido, habla con Perú21 sobre el “restablecimiento” de la agrupación porque –dice– “una casa dividida no puede resistir al enemigo”. Le atribuye la responsabilidad de las fracturas internas a Kenji Fujimori y afirma que Pedro Chávarry es el “cuco” de Martín Vizcarra.

¿Fue acertada la estrategia adoptada en 2016 de recurrir a nuevos perfiles y prescindir de líderes de mayor trayectoria?

No fue acertada. Yo discrepo de esa estrategia, pero la respeté; es más, Keiko la discutió conmigo. La idea era ampliar un poco más el abanico, dar cabida a personas nuevas, menos controvertidas quizás que yo, y triunfar en primera vuelta o luego, si fuera en la segunda vuelta, pero creo que al final no resultó como se esperaba…

¿Qué falló? ¿Fueron los perfiles nuevos que se jalaron?

Se prescindió de algunas personas. No quiero hablar en primera persona, no es muy cómodo, pero hay un fujimorismo, un núcleo muy fuerte. A mí, además, me identifican mucho con el presidente Fujimori, líder histórico e indiscutible del fujimorismo, pero también reconozco que Keiko, como real lideresa, tenía y tiene derecho a afirmar su propio perfil, su propio estilo.

¿Se sintió desairada?

Para nada, porque yo debatí eso, pero sí dije: ‘No me parece que va a funcionar’. Yo he perdido batallas internas en el fujimorismo, sobre todo en el trabajo congresal, y lo máximo que he aspirado a decir es ‘bueno, como es un tema debatible, opinable, voy a votar con mi bancada, pero pido que se me permita decir que no estoy a favor personalmente’. En temas de moral y de fe no hay quien me pueda imponer nada, pero en temas opinables, debatibles, si me gana la mayoría, tengo que acatar.

¿Cómo entraron Moíses Mamani, Yesenia Ponce?

Encontrar 130 personas no es fácil. A veces uno se equivoca. Yo también auspicié a una persona que al final resultó un tiro al aire. (…) Si las personas no dan, creo que más que quien ha confiado en ellos, el que no está funcionando es ese en quien uno confió; son riesgos.

¿Y quién sería el principal responsable? ¿Keiko?

Keiko quizás es la menos responsable porque, por su condición de lideresa y candidata, estaba haciendo campaña y no solo en tiempo de la elección.

¿Qué figuras rescataría?

La primera que se me viene en mente, quizás porque he trabajado con ella, es Rosa Bartra, el mismo Micky Torres, Milagros Salazar; (…) hay muchos, lo que pasa es que los pocos hacen más ruido.

Al interior ha habido divisiones. Para empezar, el distanciamiento de Keiko y Kenji. Eso evidencia fragilidad.

Así es, y refleja también que (…) el fujimorismo ha estado en la mira de todas estas estrategias para dividirlo. Kuczynski lo dijo muy claramente incluso antes de asumir: ‘Voy a hacer todo lo posible para que la gente de Fuerza Popular se pase para captarla…’. Segundo, el contexto en que se dio el indulto al presidente Fujimori deja mucho que desear, (...) también fue un elemento de división. El fujimorismo ha sido víctima de una serie de actos, de conspiraciones que terminaron en esta división…

Ud. señala conspiraciones externas. ¿Puede señalar errores internos también?

Por supuesto. Yo, los miembros del fujimorismo, Kenji, a quien le he dicho que no hay que caer en este juego del divisionismo. Disciplina, unidad. (...) Todas las diferencias hay que salvarlas al interior, más cuando hay vínculos de naturaleza tan íntima entre hermanos. Creo que ha sido un error que yo atribuyo más a Kenji. No lo descalifico como persona, ama muchísimo a su padre, es un muchacho sano, trabajador, pero creo que se equivocó.

¿Cómo está la relación ahora entre Keiko y Kenji?

Creo que está restablecida, como debe ser, como siempre hemos esperado; se visitan, por supuesto, eso es público.

Hay desunión en Fuerza Popular y es probable que haya elecciones pronto. ¿Cuál va a ser la estrategia?

Ha habido divisiones, pero las cosas se están acomodando, ya se han acomodado porque una casa dividida no puede resistir al enemigo. El fujimorismo ha tenido que pasar por esos problemas y se está restableciendo, seguimos en actividad, yo misma estoy participando y viajando a instruir a los jóvenes fujimoristas porque los hay, y muchos, y también recuperando a los antiguos fujimoristas.

Keiko está con prisión preventiva, pero podría postular. ¿Es una posibilidad?

Ojalá que recupere pronto su libertad, es un problema que esté detenida. Es una lideresa y un partido al que le quitan a su líder, obviamente, tiene que sentir la pegada. Esperamos que se haga justicia. Ella es un caso clamoroso de injusticia, de persecución política, de incomprensión.

¿Y sería una buena candidata? Se lo pregunto porque después de haber perdido dos elecciones...

Ahí vamos al tema inicial. Yo creo que en la segunda vuelta de la campaña electoral hubo interferencias, si no lo podemos llamar fraude; se distorsionó la voluntad del pueblo.

¿La posibilidad de que Kenji participe activamente, de que sea candidato, existe?

Yo no lo veo como candidato a la Presidencia. Ojalá pueda reincorporarse para continuar un trabajo político, pero no sé si eso está en su mira. Decididamente nuestra lideresa por méritos, experiencia y capacidad es Keiko Fujimori.

¿Cómo van a cambiar esa imagen del fujimorismo de blindaje a fiscales y jueces muy cuestionados, etc.?

No, eso es parte de un espejismo, no es cierto. Mucho se habla de que hemos blindado a (Pedro) Chávarry, yo no lo conozco personalmente, ni siquiera lo he escuchado nunca.

Pero él le tiene mucho aprecio al fujimorismo, parece…

Lo que pasa es que coincidió en que está siendo una persona también perseguida, desde mi punto de vista. Acaban de abrirle proceso porque decidió cambiar a dos fiscales a los que él mismo había designado cinco meses antes: (José) Pérez y (Rafael) Vela; es una función del fiscal de la Nación designar a dedo qué fiscales van a tal caso. (...) Que le inicien proceso es porque no se ha manejado de una manera adecuada, pero resultó coyunturalmente protegido por nosotros porque no queremos ninguna injusticia contra nadie.

Pero las acusaciones por encubrimiento personal, organización criminal, incluso la posibilidad de destituirlo, no pasaron, (…) todo el mundo vio el deslacrado de las oficinas…

Eso tiene que ser investigado.

Ustedes no quisieron que se investigue.

No necesitarían para cosas que son evidentes, incluso hasta flagrantes, que el Congreso pueda levantarle la inmunidad a nadie. Lo cierto es que el señor Chávarry es el cuco del señor (Martín) Vizcarra, que tiene más de 40 investigaciones. Una investigación fiscal ya está lista y no lo pueden acusar porque, mientras sea presidente, tiene inmunidad.

¿No corresponde que mientras se aclare el tema, Chávarry sea suspendido?

Es lo que quieren hacer para controlar el Ministerio Público. Es evidente que hay dos bandos: la señora (Zoraida) Ávalos por uno, Pablo Sánchez por uno, y luego están otros tres entre los cuales está Chávarry.

No se trata de bandos. Hay que serlo y parecerlo, y los fiscales deben ser reflejo de gente honesta.

El presidente Vizcarra está mencionado en más de un audio de Los Cuellos Blancos. El señor Antonio Camayo está desaparecido y es el que decía que Vizcarra lo llama y va a tomarse su roncito a su casa y le va a conseguir citas en Palacio. Sin embargo, a Vizcarra ni siquiera lo investigan. ¿Por qué a otras personas porque son mencionadas las quieren meter presas, las quieren suspender en sus cargos?

Si usted tuviera que definir cuáles son los principios y valores del fujimorismo, ¿cuáles serían estos?

Un grupo político que tiene una idea de país que está plasmada en la Constitución Política, que cree en la defensa de la vida, en un Estado eficiente, en una verdadera democracia, es decir en el bienestar de cada persona. Es el grupo político que les ha dado la posibilidad a los pequeños emprendedores de tener empresa, acceder al capital y estar presentes en la vida del país.

¿Y en esa definición no debería haber un reconocimiento de los errores y crímenes que se cometieron en los 90?

Se han cometido crímenes porque vivimos circunstancias muy complicadas y precisamente el presidente Fujimori terminó esas ocasiones de crímenes, combatió, derrotó y puso en su lugar al terrorismo que ha causado más crímenes en el gobierno de Alan García y Fernando Belaunde, pacificó la frontera con Ecuador, trajo prosperidad…

Y también le dio cabida a Montesinos…

Bueno, ahora habrá otros Montesinos hasta con ONG, esas personas siempre suceden, pero en el balance…

No, no siempre al nivel del poder de Vladimiro Montesinos.

Antes se hablaba de ‘Cucharita’ Díaz, ahora se habla del señor (Gustavo) Gorriti. En su momento se ha hablado de Avi Dan On y se habla de Soros, pero pongamos las cosas en una balanza y el balance positivo es manifiestamente claro en la trayectoria de Alberto Fujimori.

"MATRIMONIO ES ENTRE HOMBRE Y MUJER"



En el fujimorismo dicen que se quiere homosexualizar a los niños y Ud., que es una persona cultivada, sabe que no es posible…

Pero se puede confundir a la gente. (…) Hay una ideología de género. Yo presidí la delegación en la Conferencia de Beijing en el año 95 y …

Alberto Fujimori asistió y allí se planteó la transversalidad del enfoque de género.

Pero género, puedo decirlo claramente, no como sinónimo de que el sexo hay que abandonarlo y construir una sexualidad. Se usó la palabra género como un sinónimo; (…) el inglés tiene gender como sinónimo de sexo. (…) No es el constructo que dice –como señala la ideología de género– que no importa que tú seas hombre y yo mujer, pero si a ti te da la gana de sentirte mujer y a mí me da la gana de sentirme hombre, entonces, ¿eso es lo que somos? No. Hay que rescatar una división biológica natural que nos dice que seamos hombres o mujeres.

El objeto del enfoque es que nadie se sienta excluido por su orientación sexual...

No, no, nada de orientación. El tema es igualdad hombre y mujer, ese es el mensaje, y más son las referencias que hay en la plataforma de acción y en la declaración de Beijing que hablan de igualdad de hombre y mujer, niño y niña, igualdad entre personas de distinto sexo, pero no esa confusión…

¿No debe haber igualdad entre homosexuales y heterosexuales?

Sí, como personas, pero no voy a rescatar que porque es homosexual, transgénero o neutro –cualquiera de los 70 o 200 géneros– tenga que ir acomodando las instituciones. El matrimonio igualitario es parte de la ideología de género. (…) La esencia del matrimonio es entre hombre y mujer. No significa que yo te prohíba a ti, que quieres estar empatado con un hombre o mujer, pero no me vengas a decir que tengo que cambiar mi noción de lo que es el matrimonio.

SABÍA QUE



- Martha Chávez es abogada de profesión. Fue elegida miembro del llamado Congreso Constituyente Democrático (CCD) en 1992.



- En 1995 postuló al Parlamento por Cambio 90 e ingresó con la más alta votación. Ese mismo año se convertiría en la primera mujer en ocupar la presidencia del Legislativo.



- En 2006 postuló a la Presidencia por la coalición fujimorista Alianza por el Futuro.



- “Soy fujimorista. Si alguien dice que hay keikistas y albertistas, yo podría decir que soy albertista”, manifiesta.