Martha Chávez, la cabeza de lista de Fuerza Popular (FP), se reafirma en su postura crítica al gobierno y en particular al premier Vicente Zeballos, a quien le recomienda dimitir para darle viabilidad al régimen con miras a 2021.

Kenji Fujimori ha acusado a Fuerza Popular de destruir la gobernabilidad y la economía del país.

No me agrada mucho ese tema, pero lamento esas declaraciones. A veces la gente tiene que entender que cuando no tiene nada positivo que decir, mejor calla la boca. Es un chico que está fuera de toda ponderación, diciendo cosas que no corresponden. Lamento su situación, está sometido a una investigación fiscal y con un pedido de prisión, pero eso, de ningún modo, lo autoriza a decir insensateces.

¿Le sugeriría usted que evite hablar del partido?

Creo que sí. A mí me enseñaron algo: cuando te refieras a gente que ha sido próxima a ti, si no puedes alabar, cállate.

Fuerza Popular cumplió 10 años con su lideresa en la cárcel e investigaciones en curso.

El fujimorismo nunca ha tenido las cosas fáciles y está entrenado para asumir responsabilidades y retos; no es este un caso aislado; no nos desanima. Y esta persecución cada día es más evidente. Hay personas con responsabilidades ejecutivas que han firmado, (…) recibido dinero y les permiten seguir el proceso en libertad, y la única que no ha tenido ninguna responsabilidad ejecutiva, que no ha firmado ninguna adenda, ningún contrato, está presa...

¿Fuerza Popular participará en los comicios de 2021? Tiene 7,361 afiliados, pero necesita 24,800.

Ya se abrieron los padrones. (…) Nosotros vamos a cumplir fácilmente. Yo sola, en Lima, logré una votación, en circunstancias muy difíciles y con Keiko fuera de campaña, de casi 200 mil votos.

¿Keiko será su candidata?

En eso coincidimos todos los que estamos en Fuerza Popular. A ella la persiguen por ser lideresa de Fuerza Popular, no hay otra razón. Ella ha dicho que va a dar una respuesta política y una respuesta política –en medio de una persecución política– es participar.

¿Ella ha expresado su voluntad de hacerlo?

Expresamente sobre esto no, pero entiendo que va a decidirse así. No veo ninguna razón para que tome otro camino, pero al final es su decisión. Lo importante es que el grupo político reconoce la vigencia de su mandato y que ella es la que mejor lo representa en una contienda electoral general.

¿FP responderá al llamado al diálogo del premier?

Esos diálogos, ¿qué? ¿(Son) para tomarse una foto? ¿Para enmendarle la plana al presidente, que dijo que ya no quiere la pena de muerte? Ese tipo de diálogos improductivos que, además, sirven para tomarse la fotito, hay que pensarlos bien. Mi opinión personal –porque hay instancias del partido que toman las decisiones– es que con quien menos podría reunirse una bancada o lograr un acuerdo es con Vicente Zeballos, que debería renunciar si quiere darle viabilidad al gobierno en lo que falta al 28 de julio de 2021.

Se ha interpretado que su negativa a tomarse la foto con el presidente en la entrega de credenciales anticipa una postura de confrontación de FP en el próximo Congreso. ¿Es así?

Soy la única en la bancada que ha tenido esa actitud. Eso demuestra que no ha sido un tema conversado porque tampoco pudimos anticipar que el señor Vizcarra iba a perder cuatro horas de su tiempo en un evento en el que nada tenía que hacer cuando había problemas de dengue, de desastres naturales y el coronavirus; (...) eso no anticipa nada.

¿Ya definieron su postura sobre el voto de confianza?

Vamos a escuchar. El voto de confianza significa, previamente, una exposición del plan de gobierno y el debate sobre él. (…) Ojalá que cuando llegue ese momento ya haya un nuevo primer ministro, sería lo más sano para el señor Vizcarra y su gobierno.

Datos:

- Martha Chávez Cossío es abogada y fue la primera mujer en ocupar la presidencia del Congreso de la República en 1995.

- Integró el llamado Congreso Constituyente Democrático (CCD), que elaboró la Constitución de 1993 y tiene en su haber cuatro periodos congresales. En unos días jurará al cargo de parlamentaria por quinta vez.