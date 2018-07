Este martes se definen las listas para la Mesa Directiva del Congreso

Ya no falta mucho. La elección de la Mesa Directiva será este 26 de julio, y de acuerdo al Reglamento del Congreso las listas deberán presentarse 24 horas antes de la fecha prevista. Es por ello que las conversaciones, hoy por hoy, son más que importantes.

De acuerdo a fuentes de Perú21, tanto Fuerza Popular (FP) como los grupos que pretenden presentar una lista alterna, están a la expectativa de lo que decida Alianza para el Progreso (APP) este martes a las 7 de la noche, en su reunión de bancada, sobre a quién apoyará.

Este diario se comunicó con César Vásquez, vocero alterno de APP, quien declaró que vienen evaluando, desde días atrás, si participan o no en la fórmula que presente FP.

“No lo descartamos. Si la decisión de la mayoría es ir con ellos tenemos que acatar. Por el bien de la gobernabilidad”, dijo Vásquez, quién además está voceado para la segunda vicepresidencia, en caso APP decida ir con el fujimorismo.

¿Qué le ofrecen a APP del otro lado? Allegados a la lista alterna a FP informaron a Perú21 que en las conversaciones con esta agrupación también le han prometido una vicepresidencia, que podría recaer en Marisol Espinoza o Gloria Montenegro.

En los descuentos

De otro lado, el congresista Jorge del Castillo (Apra) reiteró que su bancada “votará por una opción más democrática” para la Mesa Directiva y que, por ello, es momento de hacer “un deslinde político” del fujimorismo.

“Esos calificativos que nos hacen nuestros adversarios de ‘fujiapristas’, tienen que terminar. No hay ningún acuerdo con ellos” , aseguró.

No obstante, de acuerdo a fuentes de este medio, su colega Luciana León ocuparía una de las vicepresidencias en la lista que presente FP. “Yo he conversado con ella y me ha dicho que esa información es falsa” , alegó Del Castillo.

Asimismo, el aprista descartó que esté pensando liderar la lista multipartidaria, la cual se dará a conocer el martes. “Yo estoy en las conversaciones y los tratos. No voy a estar negociando para mí, no sería elegante”, argumentó.

Fuentes de Perú21 informaron que Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) sigue siendo el candidato favorito para encabezar esta propuesta alternativa. Este medio intentó comunicarse con él, pero sin éxito.

La situación en FP es otra. Milagros Salazar, vocera alterna de la bancada, indicó a este diario que este martes se conocerá a su candidato a la Mesa Directiva. Entre los voceados están Cecilia Chacón, Miguel Torres y Daniel Salaverry.