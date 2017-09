Martens sobre comentario de Idel Vexler: "Fue incómodo, estábamos en un espacio de trabajo" [VIDEO] "No creo que la intención del ministro haya sido mala pero yo creo que jamás me refería a algún atributo físico de un ministro", comentó la ex titular de Educación.

Marilú Martens "Creo que uno se puede referir a atributos mas importantes", sostuvo Martens. (Perú21) Marilú Martens