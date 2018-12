Mark Vito , esposo de Keiko Fujimori, pidió esta mañana, durante la audiencia que revisa la apelación que presentó para dejar sin efecto la orden de impedimento de salida del país por 36 meses, "una resolución correcta, técnica y justa".

"Por favor, revisen la documentación. No necesitan creerme a mi pero la documentación es clara e irrefutable. Yo sé que de 100 elementos de convicción, 90 no me corresponden, pero miren la documentación, cada ingreso. Si revisas la documentación llegarán a la conclusión que no amerita una investigación en mi contra ni un impedimento de salida" , dijo Vito.

Sus palabras iban dirigidas al juez superior César Salhuanay, de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional.

Al finalizar la audiencia, el juez superior informó que, al igual que el recurso de apelación presentado por Keiko Fujimori, se tomarán "un tiempo razonable" para comunicar su decisión debido a la carga de trabajo.

A la salida de la Sala Penal Nacional, Vito Villanella, se refirió sobre la prisión preventiva que pesa sobre su esposa, Keiko Fujimori. "Espero tener su libertad lo más pronto posible", dijo escuetamente.