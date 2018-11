Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori , intervino esta mañana en la audiencia donde se evalúa si se le ordena el impedimento de salida del país, tal como lo solicita la Fiscalía. “No soy lavador, soy solo un gringo que trajo su capital para invertir en Perú”, manifestó.

Durante su intervención, ante el el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, Vito indicó que es inocente y que el fiscal José Domingo Pérez "tiene un problema con las matemáticas, tiene muchos problemas para hacer daño".

Como se conoce, el fiscal Domingo Pérez abrió investigación preparatoria contra Vito Villanella luego de acumular la pesquisa por los cocteles de Fuerza Popular (ocurridos en el 2016), en la que el ciudadano estadounidense estaba comprendido, con la de los presuntos aportes irregulares en la campaña del 2011 (Caso Odebrecht).

Intervención de Mark Vito. (Canal N)

“Si estoy aquí por ser esposo de ese mujer tan valiente, que me declaren culpable, que no solo me den prisión preventiva, sino cadena perpetua. No van a lograr que deje de amar ni apoyarla. Mi libertad se puede quitar pero mi corazón no”, declaró Vito, quien señaló que buscan separar a sus hijas de sus padres.

El juez Concepción Carhuancho le llamó la atención en varias ocasiones por los términos usados durante su intervención. Además, le pidió dirigirse a él y no a las demás personas.

Vito Vilanella dio cuenta sobre sus salarios recibidos como consultor de IBM, dinero con el cual habría comprado propiedades por un valor de más de S/ 617,000 soles. "Tuve una buena capacidad de ahorro (...) No soy lavador, soy solo un gringo que trajo su capital para invertir en Perú", señaló.

Asimismo, indicó que no piensa irse del país, aunque señaló que por estos días su madre se encuentra enferma.

"No solo quieren quitar a la mamá de nuestras hijas, también quieren quitar a este hijo de su mamá. Mi mamá está enferma, lleva 9 días en la clínica. ¿Dónde estoy yo? Aquí dando la cara. ¿Qué más pruebas quieren? Tiene una hemorragia en la pierna", indicó ante el juez.

"Quiero estar al lado de mi mamá. Siempre he estado conmigo. Si algo le pasa quiero estar a su lado. Para mi madre eso es justicia", refirió.