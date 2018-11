Mark Vito: "Pueden hacernos daños a mí, a Keiko, a su partido, pero ¿a mis hijas?" [VIDEO]

No sabe qué decirles. Mark Vito confesó entre lágrimas que no sabe cómo explicarles a sus hijas Kyara y Kaori que su madre, Keiko Fujimori, está detenida preventivamente.

"Yo fui ahí. Les miré y no sabía cómo contarles. Hasta ahora no les he contado, no sé qué decirles", manifestó el esposo de la lideresa de Fuerza Popular en el programa de Milagros Leiva.

"Nadie te prepara para esto, es completamente injusto. Pueden hacernos daños a mí, a mi esposa, a su partido, pero ¿a mis hijas? imagínense", dijo con la voz quebrada y visiblemente afectado.

Mark Vito Villanella agradeció el apoyo de la familia de su esposa y narró cuáles fueron las palabras con las que se despidió de ella antes de que fuese trasladada a la carceleta del Poder Judicial.

"Keiko Fujimori me pidió un favor. 'Mark quiero que regreses a la casa y les des dos fuertes abrazos a nuestras dos hijas, uno de tu parte y uno de la mía", reveló.