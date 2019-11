Contra su voluntad. Agentes del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegaron afuera del EP Anexo Mujeres Chorrillos para trasladar a Mark Vito de emergencia por presentar complicaciones en su salud tras permanecer 12 días en huelga de hambre.

La excongresista, Milagros Salazar fue quien alertada por el estado de Mark Vito, decidió llamar al SAMU. “He venido a verlo porque me indicaron que se sentía un poco mal. Tiene diez días sin comer, solamente [tomando] agua, no está reponiendo los electrolitos, está con unos calambres fuertes que son propios de la pérdida de sales en el organismo; visión borrosa, con una inestabilidad”, señaló.

La actual miembro de la Comisión Permanente por Fuerza Popular comentó lo que Keiko Fujimori le habría pedido en torno a la situación de Vito. “La última vez que la vi, me dijo Milagros ve, has reflexionar a Mark. Yo he estado viniendo interdiario pero no quiere, él es terco, le he dicho que no puede estar poniendo en riesgo su salud”, indicó Salazar.

“No quiero traslado, solo quiero mi familia, solo quiero justicia”, se le escucha decir con dificultad al esposo de la lideresa de Fuerza Popular.

12 DÍAS SIN COMER

La salud de Mark Vito se habría deteriorado tras estar 12 días sin probar alimento, como protesta a una orden de prisión preventiva en torno al caso Odebrecht que cumple su esposa, Keiko Fujimori. Vito Villanueva inició la huelga de hambre el pasado 13 de noviembre en los exteriores del Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.

Ante esto, Salazar estimó una pérdida de peso del esposo de Fujimori Higuchi de aproximadamente ocho kilos.

