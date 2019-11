Mark Vito Villanella ya lleva seis días en huelga de hambre en los exteriores del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, como parte de su protesta por la encarcelación de su esposa, Keiko Fujimori.

El esposo de la lideresa de Fuerza Popular sostuvo que recibió la visita de la integrante de la Comisión Permanente Milagros Salazar, y que ella como enfermera lamentó su estado de salud.

“En los pies no hay circulación y tengo un color morado que no tenía antes, en la piernas me dan calambres, los riñones me duelen mucho (...) estoy muy preocupado de que tenga una infección de los riñones”, sostuvo en RPP.

Pese a estos problemas que ya viene presentando, Mark Vito aseguró que no hay fecha para levantar su huelga de hambre y que será “hasta las últimas consecuencias”.

En otro momento, la pareja de Keiko Fujimori indicó que el Tribunal Constitucional debe observar el hábeas corpus, que busca la liberación.

“De ser así Keiko seguramente va a estar con nosotros muy pronto. Ojalá mañana salga de esta puerta del penal, me dé un abrazo y vayamos juntos a ver a nuestras hijas”, mencionó.

Mark Vito explica cómo se mantiene en plena huelga de hambre

“Está injustamente presa por un año y 18 días lejos de sus hijas. ¡Basta ya!, cuánto más necesita sufrir para que la gente que tiene ese odio sea satisfecha, no me parece justo. Sé que uno se puede discrepar en la política, pero no se puede quitar su derecho fundamental, que es la libertad”, agregó.