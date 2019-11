“Vago”, “ponte a trabajar”, “Keiko libertad”, “¡Viva el fujimorismo!”. Es decir, de todo le gritan al esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, quien el último miércoles decidió iniciar una huelga de hambre y acampar frente al penal Anexo de Mujeres de Chorrillos donde la lideresa de Fuerza Popular (FP) cumple prisión preventiva desde hace más de un año.

Aunque él no relaciona su medida con el hábeas corpus pendiente en el Tribunal Constitucional, lo cierto es que se produce a pocos días (el martes 19) de que Ernesto Blume sustente en el pleno su ponencia y en la que recomendaría la liberación de la excandidata. Al parecer, su argumento y el mensaje mediático que quiere hacer llegar al TC es, pues, una huelga de hambre.

Su primera noche, según contó Vito a Perú21, no fue fácil, pues no pudo dormir por el ruido de los carros y la dureza del piso, pero afirmó que “hemos llegado a una etapa donde necesitamos tomar medidas más drásticas. No me voy a quedar de brazos cruzados”.

En su carpa tiene un baño portatil, una bolsa de dormir, un cartel con la foto de su esposa y agua. Asegura que sus hijas le dijeron que “ya era hora de hacer algo para tener a mamá de regreso en casa”.

MARK VITO VINATELLA, EN HUELGA DE HAMBRE POR LA LIBERTAD DE SU ESPOSA KEIKO FUJIMORI, EN LOS EXTERIORES DEL PENAL ANEXO DE MUJERES DE CHORRILLOS, DONDE LA EX CANDIDATA PRESIDENCIAL CUMPLE PRISION PREVENTIVA. RECIBIO VISITAS DE EX CONGRESISTAS DE FUERZA POPULAR.

La idea, dice, se le vino a la cabeza el mismo miércoles y la fecha para terminar su huelga aún es incierta. Contó que Keiko, a través de una llamada telefónica, le ha expresado su preocupación por su estado de salud. Más tarde, en un tuit, Fujimori le dirigió un mensaje. “Mark, Te amo más que nunca por lo que estás haciendo, soportando y esforzándote por aliviar lo que mi injusta prisión significa para nuestras hijas”.

“Sería una tristeza y un golpe si Keiko pasa una segunda Navidad en la cárcel”, sostiene Mark Vito.

Hasta su carpa llegaron simpatizantes del fujimorismo, algunos de ellos le llevaron comida, que él asegura no ingirió. También fueron Karina Beteta, Luis Galarreta, Mario Mantilla, Luz Salgado, Milagros Salazar y Miguel Torres.

El partido en el tc

La abogada de Fujimori, Giuliana Loza, consideró que las declaraciones de Jorge Yoshiyama no deberían ser tomadas en cuenta por el TC. Yoshiyama aseguró que Keiko Fujimori sabía de los aportes de Odebrecht a FP. Ante el pedido de Blume, trascendió que hoy el fiscal José Domingo Pérez entregará al TC la declaración de Yoshiyama.