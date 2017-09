Maritza Garrido Lecca saldrá libre sin pagar su reparación civil

En las próximas horas, la terrorista Maritza Garrido Lecca –mujer que escondió al genocida Abimael Guzmán y a la cúpula senderista en su domicilio– saldría en libertad tras veinticinco años de haber purgado prisión. El procurador antiterrorista Milko Ruiz recordó que la subversiva saldrá sin pagar la reparación civil de 60 mil soles que le impuso el Estado peruano en el juicio.

“Se le ha hecho un registro y no tiene nada de bienes, esperamos que cuando salga se dedique a algo y se tomarán las acciones”, indicó.

De otro lado, el presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta, opinó que la sociedad peruana corre un riesgo con la liberación de varios terroristas. Como se sabe, Garrido Lecca es una de las nueve personas condenadas que saldrán a las calles en lo que aún resta del año.

“Más allá de los colores políticos, tenemos que ser un solo puño. A veces con el terrorismo somos demasiado blandengues”, precisó.

En ese sentido, mencionó que su colega de bancada en Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril tiene un proyecto de ley –desde noviembre de 2016– que consiste en prohibir que los terroristas puedan postular a cargos de elección popular.

En diálogo con Perú21, Becerril criticó que estos salgan en libertad sin siquiera haber pedido perdón a la población y resaltó que se tiene que prever algunas acciones más aún –dice– cuando “nuestra Policía Nacional del Perú (PNP) no está acostumbrada a hacer seguimiento a los cabecillas”.

Asimismo, el ex presidente de la Sala Penal Antiterrorismo Marcos Ibazeta mencionó a este medio que el peligro no solo es la salida de Garrido Lecca, sino que esta aún pertenece –pues no ha deslindado– a Sendero Luminoso.

“Hay que mirarlos en la perspectiva de su organización, porque están avanzando hacia la política, y ahora están más fuertes que cuando cayó capturado Guzmán”, acotó.

Según informaron fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), en las primeras horas del día se revisará si Garrido Lecca tiene algún proceso pendiente, y en horas de la tarde saldría en libertad.

Datos

- Maritza Garrido Lecca fue capturada el 12 de setiembre de 1992 junto al genocida Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre y otros senderistas.



- Otra terrorista que saldrá en libertad es Martha Huatay. Su salida está prevista para el próximo 15 de octubre.



- Mercedes Aráoz afirmó que si Garrido Lecca aún no se arrepiente, sigue siendo un peligro.



- Mañana se cumplen 25 años de la ‘captura del siglo’. Galarreta pide que figure en textos escolares.