Maritza García a Úrsula Letona: "La que no debería existir eres tú"

La congresista no agrupada Maritza García tuvo duras palabras para su excolega de bancada y vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona , quien consideró en diálogo con Canal N que la ex primera ministra Mercedes Aráoz era "una clase de políticos que no deberían existir en el Parlamento".

García respondió al tweet de dicho medio de comunicación y precisó que "la que no debería de existir" es Úrsula Letona. Dijo, además, que la portavoz del fujimorismo "sabe bien" por qué lo dice.

"No me provoques que la tengo en la punta de la lengua", amenazó la legisladora no agrupada.

Como se recuerda, sobre Maritza García pesa una suspensión por un plazo de 120 días por decisión del pleno del Parlamento, que aprobó por mayoría el informe de la Comisión de Ética que recomendó esa sanción por considerar que la legisladora había mentido en su hoja de vida.

En aquella oportunidad también se aprobó una propuesta de Úrsula Letona para que el caso de García pase a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para evaluar si es que la congresista cometió alguna infracción.

De probarse que hubo un ilícito, la parlamentaria seguiría el destino de sus suspendidos colegas Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel y Kenji Fujimori, quienes fueron sancionados tras verse implicados en una presunta compra de votos para evitar la segunda vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en marzo.