Maritza García presenta denuncia contra el defensor del Pueblo 

Tal y como lo había adelantado a Perú21, la congresista Maritza García , del grupo de kenjistas, presentó una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez , por cuestionar la resolución que otorgó la gracia presidencial al ex presidente, Alberto Fujimori .

Como se recuerda, hace unos días la Defensoría presentó un informe en el que señala que el ex jefe de Estado no debe hacer vida política, y en el que indica que la resolución que otorga el indulto "no expresa suficiente información médica" para justificar la gravedad de la salud del ex mandatario.

Al respecto, la legisladora de Fuerza Popular indicó a este diario que dicho organismo "ha transgredido sus funciones", y que el defensor "ha hecho todo lo contrario a sus deberes".

En la denuncia, que deberá revisarse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la parlamentaria indica que la Defensoría "no solo ha asumido las funciones propias que competen única y exclusivamente al presidente y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si no que también extralimitándose en sus deberes funcionales y usurpando funciones propias del Poder Judicial ha restringido derechos fundamentales al ex presidente Alberto Fujimori.