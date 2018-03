Maritza García sobre kenjivideos: 'A estas alturas deben estar recontra editados'

Moíses Mamani y los polémicos ' kenjivideos ' siguen marcando la agenda política actual. Esos videos fueron presentados por la bancada de Fuerza Popular y comprobarían una presunta compra de votos para impedir la vacancia presidencial.

En ese contexto, la parlamentaria Maritza García manifestó que el aludido congresista de Fuerza Popular deberá entregar los videos sin editar y los dispositivos que utilizó para las filmaciones.

"Ante el desacato de Moíses Mamani, el Ministerio Público deberá exigirle no solo la entrega de videos, sino también los dispositivos que utilizó para grabar a congresistas y al ex presidente de la República".

Para la legisladora del bloque kenjista, su propuesta será "la única forma de saber la verdad porque, a estas alturas, los videos deben estar recontra editado".

Hasta el momento, el representante de la región Puno no facilita los 'kenjivideos' sin editar a la Procuraduria Anticorrupción. Supuestamente, las filmaciones darían a conocer sus conversaciones con el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y con el ex ministro de Transportes, Bruno Giuffra , para la compra de votos en contra de la vacancia presidencial.