Maritza García: “Han usado la Comisión de Ética para alinearnos”

La congresista de Fuerza Popular (FP), Maritza García, acusó que su bancada ha usado a la Comisión de Ética para buscar que los congresistas disidentes se alineen. En ese sentido, mencionó que la cifra real de 'kenjistas' sería alrededor de 25, no solo 10.

Con esta ruptura en FP, ¿han pensado renunciar a la bancada?

- No hemos tomado una decisión definitiva al respecto, pero nosotros de antemano decidimos no renunciar a Fuerza Popular. Que nos expulsen si ellos desean, pero no vamos a renunciar.

¿Qué medida tomarán en caso los expulsen?

- Nosotros estamos por determinar, la situación aún es incierta, pero nosotros estamos esperando ver la sanción y de acuerdo a eso tomaremos decisiones.

Estas fricciones que hubo el día de la votación a la vacancia de PPK, y que usted acusó que le desearon la muerte, ¿lo usará como defensa?

- En realidad voy a sustentar la defensa como corresponde, pero es evidente que con la decisión tomada el día de ayer de retirarnos de la Comisión Permanente, como tienen la mayoría, ellos seguirán abusando de su mayoría, tanto en la interna como en la externa se van a caracterizar siempre por lo mismo. Lo de ayer ha sido un abuso y lo seguirán haciendo. Tampoco me quiero victimizar, pero lo que sí quiero decir es que siempre voy a mantener mi línea porque todos somos iguales. Los que se han reelegido, los que son congresistas por primera vez, los que integran otras bancadas, todos somos iguales. No nos pueden sancionar de manera diferente, tendrán que aplicarnos la misma sanción. Espero que tengan la valentía de retirarnos a todos para ver qué paso vamos a dar.

¿De qué manera han abusado?

- Usted sabe que la Comisión de Ética solo se usa para el alineamiento político. Esa comisión se caracterizó desde un principio por el alineamiento político de FP, que siempre los han mantenido ahí para que mantengan el silencio. Ahora con la renuncia de Yonhy Lescano se ha debilitado (la comisión), y se seguirá debilitando porque no se aplica el reglamento como corresponde, ya que el reglamento de Ética dice que será para casos dentro del ejercicio de sus funciones, pero si uno mira, todos los congresistas han sido denunciados por un mismo hecho, el que supuestamente no hayamos estudiado. ¿Con qué finalidad? Para debilitarnos políticamente y querer alinearnos. Por ahí se jalaban a otros congresistas que sí son de la ‘mototaxi’ para investigarlos también por estudios inconclusos, pero los cerraban de inmediato que nos han mantenido ahí por mucho tiempo. Esa es la gran verdad de la comisión.

Entonces, usted acusa que la Comisión de Ética solo la usaron para alinearlos...

- Por supuesto, y eso también lo han dicho congresistas de otros partidos. Gloria Montenegro (APP) y María Elena Foronda (FA) han reconocido abiertamente que la Comisión de Ética ha sido usada por FP para el alineamiento político, para el maltrato y los abusos de poder de algunos congresistas en los pasillos.

¿Este maltrato, del que usted me dice, viene desde que inició la legislatura?

- Cuando tú das tu voz disidente ellos buscan estrategias para el alineamiento político. La pasa a muchas personas que quisieran salirse pero tienen temor de estar en la Comisión de Ética.

¿Siempre fueron diez los ‘kenjistas’ o hubo más?

-Usted recordará que se firmó una solicitud en apoyo a Kenji (Fujimori), que fueron cerca de 25 congresistas. Yo creo que esa es realidad la cifra de congresistas que sentían representados por Kenji, pero a medida que ha pasado el tiempo, cuando han visto que hay alguno se fue al lado de Kenji, obviamente les dieron algo bueno.