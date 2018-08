La congresista no agrupada Maritza García consideró que Fuerza Popular no quiere admitir a Cambio 21 como una bancada por temor a “perder congresistas" y por eso han derivado su solicitud a la Comisión de Constitución, presidida por dicho grupo parlamentario.

Estimó que muchos de sus excolegas se pasarían a su bloque en caso este sea habilitado porque están “cansados de los abusos y malas prácticas” que se viven dentro de la mayoría parlamentaria y aseveró que las razones que motivaron la renuncia de la legisladora Paloma Noceda en julio son “un claro ejemplo de ello”,

“El temor es uno solo, saben que al formar Cambio 21 muchos de sus congresistas de Fuerza Popular, cansados de los abusos y malas prácticas, se pasarían a nuestra bancada. Para no perder congresistas no quieren reconocer nuestra bancada”, sostuvo en diálogo con la Agencia Andina.

“ Paloma Noceda, por ejemplo, no estaba de acuerdo con decisiones que se tomaron y conoció entretelones y demás. El malestar no es solo de ella, hay más, pero como no tienen a dónde irse, porque no se les permite, permanecen allí”, señaló.

Como se recuerda, Maritza García renunció a Fuerza Popular en enero junto al hoy suspendido Kenji Fujimori y otros nueve legisladores luego de abstenerse en el primer proceso de vacancia contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), pese a la disposición de su bancada para votar a favor de la misma.

La legisladora lamentó que el Parlamento no acate el fallo del Tribunal Constitucional ( TC) que permite a los parlamentarios que renunciaron a sus bancadas por “razones de conciencia” formar nuevos grupos parlamentarios.

“Legalmente, los fallos del TC se acatan, no pueden ser revisados, pero ellos dicen que lo van a revisar. Hemos hablado con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, pero dice que eso no está en sus manos”, manifestó.

En esa línea, García dijo que mantendrán una actitud “de protesta pacífica” hasta que el Legislativo los reconozca como un bloque parlamentario con “todas las atribuciones y derechos” que ello implica.