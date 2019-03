"FP está impidiendo el retorno" de Kenji Fujimori al Congreso, sostiene Maritza García

La congresista Maritza García (Cambio 21) aseguró esta mañana que Fuerza Popular está impidiendo que Kenji Fujimori retorne al Parlamento posponiendo esta discusión.

Reveló que pese a que diversos legisladores de dicha bancada se mostraron a favor de su medida no han apoyado que se discuta en el pleno del Congreso.

"En este caso Fuerza Popular tiene mayoría parlamentaria y está impidiendo el retorno de estos tres congresistas, la prueba contundente es que hemos estado reunidos la semana pasada y hablé no solamente con el señor Carlos Tubino, hablé también con la señora Luz Salgado y me dijeron 'no hay ningún problema por Kenji Fujimori', pero no sé qué pasó y el tema no se vio, no se puso en agenda", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"No ha cumplido el señor Tubino como vocero de Fuerza Popular con suscribir el documento, pese a que conversando de manera verbal se comprometió", señaló.

García consideró que el retorno del menor de los Fujimori Higuchi al Parlamento podría evitar que el fujimorismo "se venga abajo" y lamentó que se vea perjudicado por un "vacío legal".

"Desde el 11 de noviembre vengo luchando constantemente para la reincorporación de Kenji Fujimori, porque Fuerza Popular es un barco a la deriva, no hay alternativas de liderazgo. Podría darse la posibilidad de un recambio, Kenji Fujimori podría hacer un buen trabajo para evitar lo que hoy se ve: el partido se viene abajo", indicó.

"Acá hay un vació reglamentario, porque se establece un plazo máximo de sanción por 4 meses, pero no dice qué pasa si es que el proceso de investigación demora más de 4 meses. Ellos argumentan que hay que esperar el fallo, pero el vacío legal no tiene por qué perjudicar un derecho fundamental, ellos fueron elegidos", manifestó.