Maritza García cuestiona presunta estrategia para evitar que haga denuncia contra Mamani

La congresista del bloque de Kenji Fujimori, Maritza García, afirmó que existe una estrategia para evitar que ella pueda presentar una denuncia constitucional contra Moíses Mamani (FP), quien grabó videos donde presuntamente se compraban votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.

Estas palabras las dio luego de que presentara una acusación contra legislador de Fuerza Popular, la cual no fue tomada en la sesión de hoy debido a que los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no pueden presentar este tipo de acciones.

"Astutamente no me han retirado de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pese a que me retiraron de la Comisión Permanente, y la subcomsión solo puede ser integrada por miembros de la Permamente", manifestó la legisladora.

Maritza García confió en que algún colega parlamentario realice esta denuncia, porque "existe una arbitrariedad".

Por otro lado, reiteró que se deben presentar las pruebas en la denuncia que se realizó contra Kenji Fujimori, Guillermo Bocangel y Bienvenido Ramírez, la cual ya fue aceptada dentro de la subcomisión.

Para Maritza García, es necesario que se conozca el contenido completo de los audios que grabó Moíses Mamani.