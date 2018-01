Maritza García calificó de "represalia" retirarla de la Comisión Permanente   

Luego de que la bancada Fuerza Popular decidiera retirar de la Comisión Permanente del Congreso a los legisladores Maritza García y Bienvenido Ramírez, la congresista señaló la acción como una represalia por no pensar como la mayoría.

"No sean tan evidentes señores, las represalias que están tomando por no comulgar con sus arbitrariedades son tan obvias. El vocero de FP acaba de retirarme de la Comisión Permanente del Congreso ya que no le quedaba de otra", escribió Maritza García en su cuenta de Twitter.

No sean tan evidentes señores, las represalias que están tomando por no comulgar con sus arbitrariedades son tan obvias. El vocero de FP acaba de retirarme de la Comisión Permanente del Congreso ya que no le quedaba de otra. @KenjiFujimoriH@albertofujimori @canalN_ @RPPNoticias pic.twitter.com/QfLy0DQGek — Maritza García J. (@MaritzaGarciaJ) 11 de enero de 2018

La legisladora mencionó a Perú21 que le "tomó por sorpresa", pues ningún colega le avisó lo que había decidido la mayoría.

El último martes, Fuerza Popular le abrió un proceso disciplinario a los diez congresistas que frustraron la vacancia presidencial. Los 'kenjistas' se retiraron de la reunión tras afirmar que fue tensa y fueron víctimas de agresiones verbales.