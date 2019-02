Maritza García apoyaría reelección de Salaverry con una mesa multipartidaria

La congresista Maritza García (Cambio 21) dijo que apoyaría una posible reelección del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, para un próximo periodo siempre y cuando postule con una mesa multipartidaria.

“Estaría de acuerdo (con su reelección) bajo una mesa multipartidaria para que no suceda lo que ha sucedido desde un principio”, indicó en entrevista con RPP.

La actual Mesa Directiva del Congreso está conformada por integrantes de Fuerza Popular. Daniel Salaverry renunció a dicha bancada luego que esta planteara una moción de censura en su contra, la cual retiraron minutos antes de ser debatida.

Los otros tres vicepresidentes (Leyla Chihuán, Segundo Tapia y Yeni Vilcatoma) permanecen con licencia en el partido de Fuerza Popular desde el 2018.

Por otro lado, Maritza García se mostró a favor de la decisión de Daniel Salaverry de no renovar el contrato a 130 trabajadores del Legislativo, 100 de ellos militantes de Fuerza Popular.

“(Estamos) de acuerdo. Hay que enseñarle a Fuerza Popular que el Congreso no es su chacra, no es su partido político. El partido está en Paseo Colón, en Morochucos, no está en el Congreso de la República”, comentó.

Sin embargo, sobre el adelanto del titular del Parlamento de contratar a personal a través de un concurso público manejado por una universidad, García refirió que espera que este proceso se haga “con absoluta transparencia”.

“Espero que lo haga con absoluta transparencia porque, si vengo apostando por Daniel Salaverry como muchos lo hacemos, es por la transparencia que ha mostrado en el cargo. No quisiera que esto genere dudas sobre su labor”, indicó.

Como se recuerda, Salaverry manifestó el último domingo que en marzo se lanzará un concurso público para cubrir las plazas que fueron dejadas por los militantes fujimoristas.

“Se acabó el tarjetazo, el padrinazgo, ya no van a entrar a trabajar al Congreso, porque simplemente viene recomendado por alguien, va a haber un concurso público, manejado por una universidad que a través de un convenio con el Congreso va a llevar a cabo este proceso. Estas plazas que se están liberando serán ocupadas por quien gane el concurso por sus méritos y capacidad”, subrayó en una entrevista a Cuarto Poder.