La fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, denunció ante la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, que el Ministerio del Interior no estaría colaborando con la justicia.

A través de un informe, enviado este último lunes 25 de julio, Barreto detalla que existe obstrucción a la justicia porque el sector Interior no da celeridad a los trámites requeridos por su despacho, los cuales resultan importantes en sus investigaciones.

En el documento se indica que no se le dio la atención debida al trámite, pues estuvo como no leído por Luis Enrique Herrera Romero, jefe del Gabinete de Asesores del Mininter. Detalla que después de cinco días de iniciado el trámite, se le oficia que éste fue ingresado a destiempo, pese a que esta institución lo verificó el mismo día, lo que “causa preocupación, tanto más si para atender sendas denuncias e investigaciones de gran corrupción que involucrarían a funcionarios del Estado, no se encuentre real diligencia y celeridad en simples trámites administrativos”.

Además, expresa que “fomenta una dilación innecesaria” y que “pretende retrotraer un trámite luego de cinco días de no haber atendido el pedido formulado oportunamente por el Ministerio Público, lo que podría interpretarse como una conducta obstruccionista en las investigaciones”.

Posteriormente, Luis Enrique Herrera Romero indicó en Canal N que presentó su carta de renuncia el 21 de julio, por lo cual no tuvo conocimiento del documento de la Fiscalía.