La excongresista y exministra de Justicia Marisol Pérez Tello conversó con Perú21TV y remarcó que no le otorgaría el voto de confianza al Gabinete que lidera Guido Bellido por sus vínculos con Sendero Luminoso y porque, adicionalmente, en ninguna parte de su discurso ante el Congreso señaló de dónde saldría el dinero para financiar las “buenas intenciones”.

“Le negaría la confianza, ni siquiera lo dudaría (…) Se la negaría y saldría a decir se la niego porque este señor investigado por [apología al] terrorismo no puede recibir el respaldo del Congreso. Y, sin embargo, en adelante todo lo que hagas y en todo lo que plantees cuestión de confianza te la voy a dar, porque no voy a permitir que cierres el Congreso”, destacó Pérez Tello.

Así, la exministra de Justicia afirmó que “el país necesita mensajes claros: con los terroristas a ningún lado”.

“Los terroristas e investigados por terrorismo no son víctimas, no pueden ser autoridades, menos presidentes del Consejo de Ministros. Solo tienen espacio en la cárcel. Y si estás investigado, espérate que termine el proceso, demuestra que eres inocente porque respecto de tu derecho a la presunción de inocencia y al trabajo, está el mío y el del país a la seguridad”, incidió.

Marisol Perez Tello

Asimismo, también remarcó que Bellido leyó ante el Parlamento “cuarenta y tantas páginas de buenas intenciones; pero no he encontrado ni una línea que explique, que señale de dónde van a sacar el dinero para todas esas cosas que han señalado”.

“Lo único que se señala es que el Estado va a volver a tomar PetroPerú, como si no supiéramos todos los que por muchos años significó PetroPerú en algunos gobiernos. No creo en un estado empresario, creo que el Estado es el problema y, por lo tanto, hay que hacerlo más chiquito y hacerlo más eficiente”, aseveró Marisol Pérez Tello.

Como el gran ausente del discurso la exministra también se refirió a la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia. Asimismo, también cuestionó que se haya hecho uso del quechua solo para controlar, cuando lo que necesita es “unidad”.

Por otro lado, Pérez Tello también se pronunció sobre el cambio de régimen penitenciario que ha dado paso al traslado del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos de la Base Naval. A su juicio, “es una norma que tiene errores gruesos de forma y de fondo”.

“Han podido perfectamente ponerse de acuerdo con la Base Naval que hace tiempo que quiere devolverlos y decirles mira, espérate un ratito, voy a poner a los GOES a cuidarlos y déjame construir un pabellón para esos siete presos que no complique la dinámica del pabellón de trescientos y que me pueda asegurar trasparencia, visibilidad, doble control, que no llamen por teléfono. Pero no pues, han dado una norma que no es la corresponde (...) nos toca estar a todos alertas”, dijo la exministra.

