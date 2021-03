Marisol Pérez Tello conoció al líder y fundador del Partido Popular Cristiano (PPC), Luis Bedoya Reyes, en 1986 y desde entonces, dice, fue su referente de conducta política y consecuencia. La actual secretaria general de la agrupación sostiene que es momento de recordar su legado y asegura que la historia política del PPC no termina con su partida.

“Tuve la suerte de tener una figura de la democracia muy cerca. Pude ver al político pero también la ternura con su esposa, con sus hijos, la pérdida de su hija Marisol; había entre nosotros una suerte de complicidad, nos reíamos mucho”, dice.

Recuerda, entre los momentos que compartió con él, aquella ocasión cuando, ya habiendo tomado la decisión personal de no ir a la alianza del PPC con el Apra, coincidieron en la presentación de un libro de Lourdes Flores Nano con Alan García.

“Él (Bedoya) me llamaba para que salude a Alan García y yo no quería ir, me hacía la que estaba organizando, repartiendo, al final me acerqué con mi esposo y le dice a él: ‘¿Esta siempre es así?’. Y José Luis le responde: Sí doctor, siempre es así'. ‘Pobre hombre’, le dijo, y se mató de risa. ‘Ven acá muchacha, saluda’, añadió el doctor”, reseña Pérez Tello.

“Bedoya Reyes tenía la capacidad de dejarte correr y con una frase te aclaraba en panorama, tuvo algo que pocos políticos tienen: ser buen gestor, la combinación de quien puede tomar una decisión política y también ejecutarla”, rememora.

La exparlamentaria, además, recuerda que en los homenajes por el centenario de su natalicio, el dos veces alcalde de Lima contaba reiteradamente el episodio de su renuncia a la presidencia de la Asamblea Constituyente que la izquierda le ofreció pero que él cedió al líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre.

“Era la única manera de garantizar que se iba a producir un texto como el que se hizo. El doctor Bedoya sacrificó su espacio político, ganado legítimamente, por darle al Perú una Constitución consensuada. Creo que es una de las cosas que más se reconocía a sí mismo porque fue el acto probablemente más difícil de su carrera y para él, quizás, el más significativo para el Perú”.

“Lo vi como maestro, líder del partido, el amigo que te corrige fraternalmente y con cariño porque no siempre coincidimos. Fue una suerte tener ese referente de consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace; eso es difícil de encontrar”.

“Bedoya Reyes deja un legado de respeto en el trato y una enseñanza de que las ideas se combaten con ideas y no con calificativos ni insultos. Él nos enseñó que tienes que saber dónde estás y por qué haces lo que haces; este es un momento para recordar todo eso”, concluye Pérez Tello.

