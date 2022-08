Pérez Tello no se calla nada. Ayer, después de haber conocido a los nuevos ministros de Castillo, habló sobre el debilitado presente del gobierno. Advierte que la presencia Betssy Chávez en Cultura podría generar un malestar social al interior del país.





¿El presidente no tuvo quien le acepte el premierato o fue una estrategia de Torres?

No sé si pasó algo que no le gustó a Aníbal Torres y fue su manera de negociar o si nadie le aceptó el premierato al presidente, pero en algún momento se sabrá. Lo que está claro es que no cubrió las expectativas del país, probablemente sí las del mandatario. Torres no tiene la personalidad que se necesita para garantizar libertad de expresión, diálogos y respeto mutuo. Va a repetir los errores que ha tenido hasta ahora. Está completamente al margen del diseño de políticas públicas. Ni Castillo ni Torres tienen una mirada del país a futuro.





¿Recuerda el regreso de un ministro censurado a un gabinete?

Resulta absurdo. En realidad, es una suerte de reto al Congreso. A Betssy Chávez no se le censuró por un capricho; su acto político llevó a una sanción de esa dimensión. El daño que sus decisiones le hicieron al sector fue muy grande. La pone en una cartera en la cual el presidente tiene intereses poco santos.

¿Cuáles son estos intereses?

Incorporar en la lista de organizaciones indígenas representativas a la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (Cunarc). Es una organización muy respetable –cuando no violan los derechos humanos y cometen delitos–; sin embargo, no es un pueblo indígena porque no es originario. Cunarc no reunía las condiciones y así se lo hicieron saber en 2019, pero lo grave es que ahora se incorpora a la lista. Los pueblos indígenas representados en Aidesep ya se han pronunciado y esto podría –aunque no lo entiendan en Lima– terminar en un conflicto social. Finalmente, el gobierno va a confrontar pueblos indígenas con rondas campesinas. Esta fue una concesión del ministro Alejandro Salas que hoy continuará la ministra Chávez. Igual sucedió en el ministerio de Educación cuando se aceptó a la Fenatep contra el Sutep.





¿Castillo sumó al gobierno más defensores?

El presidente tenía varias opciones. Una era buscar un gabinete de ancha base. Difícilmente, tal como está este gobierno, un profesional iba a sacrificarse para acompañar a un gobernante con serios cuestionamientos de corrupción. No hay una actitud clara para tener un gobierno convocante. Lo que ha hecho Castillo es aislarse más y agudizar más las confrontaciones con todos los sectores del país. El solo hecho de caminar a la Fiscalía con decenas de policías cuando el país necesita a esos policías cuidando las calles te demuestra su falta total de claridad respecto de las urgencias que hoy tiene el Perú. Lo que ha hecho es un gabinete de defensores.





¿Es una estrategia de defensa arremeter contra la fiscal de la Nación?

Es bien fácil echarles la culpa a los demás de los actos propios y no querer asumir las responsabilidades. Por supuesto que a la fiscal de la Nación le van a decir de todo para menoscabar su credibilidad. Las investigaciones son culpa del presidente, de sus actos y sus silencios, no de la fiscal de turno.





Ayer Castillo dijo que le tiende la mano por última vez al Congreso. ¿Cómo lo interpreta?

Trato de entender al presidente siempre que lo escucho hablar. Tiene un estilo confrontacional, machista y una estructura mental patriarcal. Justifica el uso de la violencia para la corrección. Responsabiliza al otro en su discurso. Pero no tiene fuerza para hacer nada, salvo destruir la economía, ahuyentar la inversión, hacer más pobres a los pobres y empobrecer a la clase media que salió adelante. Lo único que sabe hacer bien es eso, pero no es capaz de generar paz, calma, no atiende los temas de seguridad ciudadana. Hoy ningún poder del Estado va a asistir a una convocatoria del presidente porque nadie quiere estar a su lado.





TENGA EN CUENTA