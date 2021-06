El enfoque de género continúa en discusión. Y este no debería ser un tema ausente en la agenda política de los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo. En el debate del ultimo domingo, Keiko Fujimori aseguró apostar por una igualdad de género. Mientras que del candidato Pedro Castillo, solo se ha escuchado expresiones desatinadas contra las mujeres. Por ello conversamos con la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello.

Para comprender debemos detallar algunas de las desafortunadas declaraciones del candidato Pedro Castillo.

El 31 de mayo, en Arequipa (durante el debate), Castillo dijo: “Hay que pensar en los hombres que paran la olla en el país, en los que ponen los manteles en el país. [...] Es necesario que los hombres que te garantizan desayuno, almuerzo y cena todos los días, estén en la primera línea”.

Pero eso no es todo, también se refirió a las niñas y adolescentes en abril de este año en una emisora radial: “¿Acaso sus hijas, nuestras hijas, nuestras propias alumnas, no salen a partir de las 11 o 12 de la noche a las grandes ciudades a prostituirse?”.

O esta otra, en su paso, ayer por Juliaca, cuando la prensa le consultó qué medidas tomará en la lucha contra los feminicidios: “El feminicidio es producto de la ociosidad que genera el mismo Estado”.

Para la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, estas expresiones y la falta de propuestas son gravísimas.

“Son expresiones típicas de un machista, de una estructura patriarcal típica. Y lo grave es que el señor Castillo es profesor, es decir que participa de los proyectos formativos de los niños niñas y adolescentes. Creo que no es consciente que en el Perú sólo en el último año se han registrado 131 feminicidios. Es grave que no entienda que se necesita combatir esta cultura patriarcal pero no lo entiende porque él tiene una cultura mental patriarcal, él y su partido, porque es una cosa que se repite en él y en Dina Boluarte, con denuncias públicas por violentar a una mujer trans. Entonces en realidad es una conducta machista que no se puede aceptar de ningún candidato y que no admite ninguna justificación”, aseveró.

En este contexto, la ex ministra celebró que por el lado de Keiko Fujimori sí se haya respaldado la igualdad de género durante el debate, ergo significaría la continuación en la lucha de igualdad de derechos de hombres y mujeres.

“Keiko dijo algo que no esperaba que dijera, dijo que iba a defender la igualdad de género y eso ya es bastante porque es una conquista continua para entender que los niñas y niñas lo merecen. Y sobretodo que el 50% de la población somos mujeres y tienen un rol protagónico”, añadió Pérez Tello.

Por otro lado resaltó que sí existe una amenaza con todo lo avanzado para la igualdad si es que Castillo llega al poder.

“Sin duda tenemos un montón de amenazas con los temas avanzados en igualdad de hombres y mujeres, en igual de género en enfoque de género. Castillo, no se ha dado cuenta que nos falta el respeto cuando dice que hay que dejar las oficinas para ir al campo. Creo que hay que ir al campo cuando nos dé la gana, el presidente no me va a decir que deje mi carrera universitaria, que yo deje de aspirar a ser ingeniera o arquitecta”, concluyó la ex ministra de justicia.

