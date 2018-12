La ex ministra de Justicia y Derechos Humanos Marisol Pérez Tello aseveró esta mañana que los jueces deben ser responsables para “no boicotear” el acuerdo al que llegó la empresa brasileña Odebrecht con la fiscalía peruana.

Consideró positivo, en esa línea, los términos del acuerdo suscrito y dijo creer que se tiene que ver de dónde provienen las críticas para tomarlas en cuenta según corresponda.

“A mí me parece bien, además en una transacción de este tipo, la reparación civil no puede ser sacrificada primero, pero tampoco la justicia y la verdad. Yo creo que acá se ha logrado, y mira todo lo que se ha tenido que avanzar. Se ha avanzado mucho, creo que los jueces tienen ahora la responsabilidad de no boicotear este acuerdo. Ojo con quién crítica. Hay que escuchar [y ver quién es el que cuestiona esto]”, sostuvo en diálogo con Ideeleradio.

La también secretaria general del Partido Popular Cristiano (PPC) recordó que la Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 1,250 millones en el caso Lava Jato.

Destacó que si bien hay un pago de 610 millones que hará Odebrecht, la defensa del Estado indica que el monto restante sea abonado por las ex socias de Odebrecht, funcionarios públicos y empresarios implicados; razón por la cual, no habría perjuicio al erario nacional.

En otro momento, Pérez Tello indicó que el Parlamento ya debería de estar recibiendo opiniones de especialistas respecto a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para ir avanzando en su discusión y que esta entidad pueda instalarse en los primeros meses del 2019.

“El Congreso ya debería estar escuchando expertos, aprovechando esa semana de representación que debió darse en Navidad o Año Nuevo y no en este periodo. Hay expertos que conocen el tema de justicia, escuchando fiscales y jueces, y viendo a partir de eso algunas líneas generales, con lo cual ganas diciembre. Se presenta el proyecto de ley, puedes incluso pedir, cuando llegue el proyecto, algunas opiniones. No es un tema que está saliendo de la nada”, indicó.

Resaltó, en esa línea, la ampliación de la legislatura extraordinaria hecha por el titular del Parlamento, Daniel Salaverry y afirmó que dicha acción demuestra “reflejos políticos” ante el resultado del referéndum este domingo.

“Hay que reconocer a Daniel Salaverry el haber prorrogado la legislatura hasta el 30 de enero. Es una buena noticia, demuestra acción, reflejos y que por lo menos alguien escuchó el mensaje", manifestó Pérez Tello.