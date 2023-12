¿Qué propone el Manifiesto por la Democracia que han presentado?

Es un esfuerzo de organizaciones sociales de Transparencia, Proética, y otras instituciones al convocar políticos de centro, derecha e izquierda, pensado en una iniciativa sincera por encontrar aquello que nos une y no aquello que nos divide. Lo primero que hemos identificado es la ausencia de un norte para el Perú. No importa si alguno de los que integramos llegamos al poder en el futuro. Lo segundo, el enfoque de la corrupción, y para eso necesitas un sistema que no garantice la impunidad y luego está una serie de reformas de educación, salud, cierre de brechas en infraestructura y temas medioambientales. Todo esto en un marco de Estado de derecho, en un clima de diálogo y consenso.

Sobre la crisis económica y social, ¿plantean una salida?

El adelanto de elecciones no es la única salida que plantea el manifiesto; una salida política dentro del Estado de derecho en democracia y en el marco constitucional. La renuncia de la presidenta es un camino, pero sí se plantea la necesidad de entender el momento que enfrentamos, una crisis en todos los ámbitos, incluso en la economía, que nos ha sostenido en las peores crisis.

Pero muchas de estas salidas se tienen que hacer en el ámbito político. La pregunta es cómo si tenemos un Congreso muy desprestigiado en el que nadie confía…

Hay que mirar lejos. Tenemos que desarrollar un plan que se va a validar en regiones; hay muchas personas trabajando en diagnósticos y hacer consensos al interior del país. La Sunedu no era perfecta, pero era un avance, lo mismo con la meritocracia, lo mismo con esta norma que le da facultades ahora a la PNP. Lo que teníamos antes era un avance; ahora es un retroceso. Tenemos una realidad difícil con redes de tratas de personas. Unidades de investigación en este sentido que han sido desactivadas. Hay un desmantelamiento institucional que tiene que ver con la persecución de bandas vinculadas al poder. La gente está harta, estamos hartos.

El otro tema importante es el pronunciamiento de la Corte IDH sobre el caso Alberto Fujimori. ¿Qué opina?

Tenemos que pensar en las víctimas y también en Alberto Fujimori. Este manejo político que se hace del tema, de una persona anciana que tiene cáncer. Hay un sentido que lo quiere llevar como héroe que no es y que por eso tiene una condena. La Corte IDH ha emitido opiniones consultivas para ancianos y aquellas personas que no puedan volver a cometer delito, los mandan a su casa con grillete. Y sobre eso ha debido legislar el Congreso, no le cuesta al Estado, no pone en riesgo el sistema penitenciario y está con su familia; eso es misericordia. Esa sería una ley para todos.