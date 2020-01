La exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, cuestiona los gastos en el Parlamento, y considera que al Ejecutivo le falta un mayor trabajo en la lucha contra la corrupción.

Se ha informado que hay miembros de la Permanente que tienen hasta 11 asesores (ver página 5).

Este vergonzoso Congreso no va a dejar de sorprendernos en su incapacidad y en el arte que tienen para siempre hacer las cosas peor. Cuando uno cree que no te pueden sorprender, aparecen estos nuevos gastos. Todos esperamos que sea 26 de enero y termine todo esto y se investigue, así como que se investiguen los gastos que se hicieron en algunos ministerios en los últimos días de 2019.

¿Se necesitan tanto asesores en el Parlamento?

En estos momento no porque solo tienen como función revisar los decretos de urgencia. La labor parlamentaria es distinta a la de la Comisión Permanente, no se justifica tanto asesor.

¿Y en un Congreso que funciona normalmente sí se requiere tanto? Hasta antes del cierre habían más de 3,000 personas.

Hace mucho tiempo que se ha utilizado al Congreso para generar puestos de trabajo que no se necesitan. El legislador requiere de una persona que coordine con su región, de otro que lo ayude en el Pleno y comisiones y otro que lo ayude a atender la demanda de los ciudadanos. Entonces, creo que el Congreso debe reducir el número de trabajadores, y eso también en todo el Estado.

Además, se ha conocido que la Mesa Directiva estaría aprobando labores administrativas, como el aumento de sueldos a funcionarios.

Todas esas cosas van a acabar con el nuevo Congreso cuando se instale. Mi esperanza es que el próximo Parlamento será mucho mejor, con sangre nueva que ingresa con mucha ilusión.

¿En qué se debe centrar el nuevo Congreso cuando se instale?

Es poco tiempo el que tienen, pero creo que se pueden hacer las cosas que el país necesita como la institucionalidad, que seamos un Estado de derecho de verdad, que las leyes se cumplan, que no se compre impunidad.

¿Un Congreso que no busque enfrentamientos con el Ejecutivo?

El Congreso tendría que, respetando la gobernabilidad del país, y con miras a llegar a 2021 con un poco de calma, darle tranquilidad al Perú.

¿Será complicado para el gobierno no tener un partido en este próximo periodo legislativo?

Nuestro partido (PPC) va a ir a trabajar, y en la medida en que el gobierno trabaje no tendría por qué perjudicarse. Este año y medio hay que poner todos el hombro y empujar el carro para el mismo lado.

En cuanto a la labor del gobierno, ¿cómo analiza la lucha contra la corrupción de la que habla el presidente Vizcarra?

La receta para la lucha contra la corrupción está escrita, pero hay temor de implementarla porque nos saca de la zona de confort. Hay pruebas científicas como la poligrafía (prueba de confianza) que los altos funcionarios deberían pasar. ¿Por qué no pasan los altos funcionarios como el presidente, los congresistas, los ministros, por esa prueba si están representando al país? No entiendo que no usemos la tecnología para evitar que entre gente al sistema que lo va a minar.

¿Le falta un mayor trabajo al gobierno para luchar contra la corrupción?

El gobierno peca de no hacer lo que sabemos es necesario. El tema de transparencia es un tema que se ha quedado corto, la autoridad de transparencia es un tema que se ha quedado pendiente. Además, tiene que haber un sistema de denuncias que no hay, y la Procuraduría Anticorrupción no debería seguir dependiendo del Ejecutivo, debería depender, por ejemplo, de la Contraloría.

Desde el cierre del Parlamento se han ido tres ministros cuestionados y el de Transportes, que también ha tenido estos problemas, aún sigue, ¿eso contradice el discurso anticorrupción?

La contradicción está en la falta de una explicación clara sobre lo que se hizo cuando se conocieron los cuestionamientos. Lo que creo que falta es una explicación clara al ciudadano de cómo termina la acusación. No se trata de que salió el funcionario y se acabó el problema, hay que saber por qué se dio esto, qué pasará ahora, qué acciones se iniciaron. La lucha contra la corrupción requiere de actitudes firmes.

Recientemente se conoció que Falconí no hizo servicio militar acuartelado y por lo tanto no tenía que haber recibido la bonificación que lo ayudó a ingresar a la JNJ (ver página 2).

Debe haber claridad para legitimar la votación. Me parece que más allá de esa bonificación, y si se tenía que aplicar o no, eso hace que se cuestione todo el proceso. Por eso creo que haría bien la comisión en aclarar todo lo que ha sucedido.

¿Pero merecía esa bonificación? ¿Le correspondía?

Entiendo que las bases incluyen ese porcentaje, pero el cuestionamiento no solo es ese 10%, también están los audios. La persona que entre a la JNJ debe tener autoridad, así que hay que tomarse el tiempo que se necesite, y si ya esperamos un año para tener la JNJ, podemos esperar una semana más.

Se van a reunir antes de la juramentación para analizar el tema...

Está bien que se reúnan porque si no es como decir que nada ha pasado. El tema es frágil, porque para mí, el proceso en general, ha sido impecable. Hay que aclarar lo que ha sucedido.

Datos:

- La exministra de Justicia criticó a los candidatos al Congreso que ofrecen cosas que escapan de la labor parlamentaria.

- “La tentación del populismo es grande, pero el ciudadano debe saber qué exigirle al Congreso”, señala Pérez Tello.

- También criticó a los candidatos que hablan sobre la vacancia presidencial.

- Asimismo, consideró que para avanzar en inversión y construcción de proyectos se debería usar el modelo de los Juegos Panamericanos que se realizaron en Lima el año pasado.