Espinoza: "Accionar del fujimorismo es una forma de boicotear la reforma"

La congresista Marisol Espinoza, de Alianza para el Progreso , calificó de "absurda" la manera en que Fuerza Popular (FP) "intentó bloquear la votación en la Comisión de Justicia" para no aprobar un texto sustitutorio del proyecto de ley que plantea la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura ( CNM).

"Recién a última hora recuerdan que han presentado observaciones, pero el presidente de la comisión ha señalado que las ha recogido. Lo que sí nos parece absurdo es la forma como se ha intentado bloquear toda esta votación, señalando que quieren predictamen", sostuvo en diálogo con Canal N.

Como se recuerda, con nueve abstenciones Fuerza Popular (FP) evitó que se apruebe en la Comisión de Justicia del Congreso un texto sustitutorio de la iniciativa legislativa que entregó personalmente el presidente Martín Vizcarra al Parlamento hace más de un mes para reestructurar el CNM.

La legisladora aseveró que el accionar del fujimorismo "es una forma de boicotear la reforma, puesto que, pese a las horas del debate, recién presentaron sus observaciones a "última hora".

"Esta es una forma de boicotear la reforma, porque han estado en la discusión. Durante horas han podido presentar sus observaciones y recién a última hora recuerdan que las han presentado", cuestionó.

"Adicionalmente señalaban que no había agenda y está en la agenda, está en el segundo punto. El hecho de que no haya venido el contralor de la República (Nelson Shack) no inhabilita que se puedan seguir viendo los puntos siguientes de la agenda", añadió Espinoza.