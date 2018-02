Marisa Glave: Nosotros no estamos vacando a PPK "en 24 horas"

La congresista de Nuevo Perú , Marisa Glave , remarcó que el pedido de vacancia contra el mandatario Pedro Pablo Kuczynski , desarrollado por el equipo técnico de su bancada, no es repentino y parte de un diálogo con otras fuerzas políticas.

“Nosotros queremos decirle al país que estamos planteando un pedido de vacancia no en una lógica de que en 24 horas hay que sacar al presidente”, afirmó.

La legisladora de izquierda se refirió a los nexos entre la empresa de Kuczynski, First Capital , y de la de su socio chileno Gerardo Sepúlveda , Westfield Capital, en contratos con el Estado peruano y señaló que su colega, Manuel Dammert, viene desarrollando una investigación desde hace tiempo.

"No es cierto que esta empresa, First Capital, no tenía mayor conexión con el presidente. La matriz original de la empresa, Saikon, era asociada a otra empresa de Kuczynski y, por tanto, todo el tiempo estuvo afiliado a un solo juego, un solo fondo y un solo recurso" declaró.

En diciembre del año pasado, la agrupación parlamentaria Nuevo Perú, que cuenta con diez congresistas, se abstuvo de votar en la vacancia presidencial contra el Pedro Pablo Kuczynski.