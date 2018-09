Marisa Glave: subcomisión blinda a investigados al aplazar el debate

La congresista de Nuevo Perú Marisa Glave consideró que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, bajo la presidencia de César Segura (Fuerza Popular), está blindando a investigados como Héctor Becerril y Pedro Chávarry al aplazar el debate de sus respectivos informes finales.

"Esto es un blindaje evidentemente. En la sesión pasada, el fujimorismo votó por retirar de la composición de los hechos que hizo el congresista Oracio Pacori (Nuevo Perú) en el informe contra César Hinostroza a Héctor Becerril [...] El argumento era que esta semana íbamos a ver el caso de este congresista, que lo ve César Vásquez (APP)", recordó la parlamentaria.

A pesar de esta decisión, que fue aprobada con los votos de Fuerza Popular, el debate se aplazó y se descartó que el informe contra Héctor Becerril se vea esta semana.

"No es excusa que tengamos reunión de la Comisión de Constitución (para debatir reformas). El fujimorismo tiene una gran cantidad de suplentes en este grupo de trabajo. Si alguno de ellos es titular en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sus suplentes pueden ir sin ningún problema a Constitución", consideró Marisa Glave.

La congresista de Nuevo Perú consideró que la decisión de no llevar a cabo una sesión para evaluar los informes ya terminados que recomiendan sancionar a Héctor Becerril y Pedro Chávarry se debe a un afán de proteger a estos dos investigados.

"El informe del congresista Juan Sheput (PpK) en el caso de Pedro Chávarry encuentra infracción a la Constitución y, por lo tanto, plantea la remoción del fiscal de la Nación, y el informe del congresista Váquez encuentra indicios de delitos penales en el caso de Héctor Becerril y, por lo tanto, plantea la suspensión y apertura de investigación", manifestó.

Marisa Glave destacó la gravedad de que se aplace el debate para evaluar el caso de Pedro Chávarry al considerar que el fiscal de la Nación está usando su cargo para blindarse, perjudicando en el camino investigaciones contra ex funcionarios como Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) y Bruno Giuffra.

"Su presencia debilita al Ministerio Público y lo que necesitamos es un o una fiscal de la Nación autónomo o autónoma que no generen dudas. PPK tiene que ser investigado, Giuffra tiene que ser investigado [...] El problema es que no parece seguir un conductor regular sino que lo usa como herramienta de presión. Pedro Chávarry no puede usar la fiscalía para blindarse", consideró.

Pedro Chávarry anunció, el viernes último, que abría investigación preliminar contra PPK y varios congresistas como Mercedes Araoz, Carlos Bruce y no agrupados del bloque de Kenji Fujimori por la presunta compra de votos para frustrar la vacancia presidencial. Esto, solo horas después que se conociera que el informe de Juan Sheput recomendaba destituir al fiscal de la Nación e inhabilitarlo por 10 años.