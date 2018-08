Marisa Glave: "La señora Keiko quería gobernar a través de un pelele"

La congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave , comentó que Keiko Fujimori pretendió 'maniatar' al presidente Martín Vizcarra.



"La señora Keiko quería gobernar directamente y no cogobernar, sino gobernar a través de un pelele, y eso no se puede permitir. En el fondo, querían maniatar. Quien ha usado la política del chantaje es Keiko", sostuvo Glave en el Congreso.

Además, la parlamentaria señaló que Keiko no debe meterse en temas que le competen al Ejecutivo, ya que no ha ganado las elecciones presidenciales

"La señora Keiko Fujimori no se entera que no ganó las elecciones presidenciales. Su organización política no tiene por qué meterse en temas ejecutivos", precisó.



En otro momento, Marisa Glave aseguró que el presidente Martín Vizcarra cometió un error muy grave al ocultar las dos reuniones que tuvo con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"El diálogo entre dirigentes políticos es correcto, pero no lo es cuando se oculta información y no se es transparente (...) Esta confianza ente ellos, más allá de quién propuso la reunión, supone una relación de confianza con un actor (Keiko) que buscaba el control del Ejecutivo", manifestó la congresista.