Marisa Glave sobre salud de Fujimori: "Yo no me creo que esté mal, esta es una obra de teatro"

Marisa Glave , congresista de Nuevo Perú, se pronunció respecto al internamiento del ex presidente Alberto Fujimori en una clínica local debido a un cuadro de hipotensión y arritmias.

"Ojalá que no sea grave y si de verdad tiene algo que lo estabilicen. Ahora me parece extraño que alguien que estuvo hasta antes de ayer siguiendo el pleno y llamando a los congresistas, es extraño que lo lleven hoy a la clínica. No quiero ser fría, pero hay que saber que las arritmas no pone daño en la salud", indicó.



Sin embargo, luego agregó que "yo no me creo que el ex presidente esté mal, estamos acostumbrados a una obra de teatro desde hace mucho tiempo, es algo que trabaja Kenji Fujimori con su padre desde hace tiempo...es una estrategia que han generado por la relación que tienen con asesoría legal de sus médicos", dijo Marisa Glave en Canal N sobre el exmandatario reo Alberto Fujimori.

Ex presidente fue trasladado desde el penal de Barbadillo hacía la clínica Centenario en una ambulancia.