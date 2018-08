Marisa Glave: "Héctor Becerril debe ser desaforado"

Un nuevo audio ha dejado mudo a Héctor Becerril. El congresista naranja optó por no responder nuestras llamadas ni dar declaraciones luego de que ayer IDL-Reporteros difundiera una conversación suya con el cuestionado juez supremo César Hinostroza.

La charla, que data del pasado lunes 7 de mayo, revela una coordinación y un nivel de confianza entre ambos.

Héctor Becerril (HB): César… César.

César Hinostroza (CH) : Sí.

HB : Te llamo en unos, una media horita. Estoy en una reunión acá, ya… Te llamo en una media horita, hermano. ¿Ya?

CH : No te preocupes, creo que ya hablamos, ¿no? Por mensaje…

HB : Ya… ¿Aló?

CH : Sí, yo creo que ya hablamos por mensajes, ya decidimos…

HB : Sí. Y quedamos para el viernes, ¿ya?

CH : Sí, mejor, mejor, porque estoy haciendo llamadas que todavía no he contestado. Tranquilo.

HB : Ya, hermano, un abrazo. Ya, okey.

Semanas después de esta conversación, la sala que presidía Hinostroza admitió a trámite un recurso de casación que presentó Keiko Fujimori para anular la adecuación del caso cocteles a la Ley del Crimen Organizado.

Vea también Héctor Becerril y César Hinostroza coordinan reunión en nuevo audio [VIDEO]

“Debe ser desaforado”

Para la congresista Marisa Glave (NP), este audio “solo confirma” que Becerril no respetó la independencia de poderes.

“El 16 de julio, Nuevo Perú presentó una denuncia constitucional contra Becerril por violación de los artículos 43 y 139 de la Constitución que exige la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial”, indicó a Perú21.

Cabe recordar que la referida denuncia se interpuso luego de que el ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Baltazar Morales revelara que Becerril se reunió con él en la casa de Guido Aguila para tratar de cambiar su voto, cita que el legislador fujimorista niega.

“ Becerril debe ser desaforado. Que Fuerza Popular no avance en la sanción, lo único que hace es blindar un acto de corrupción”, indicó Glave.