Marisa Glave: "No sé por qué Toledo sigue pretendiendo decir que es un perseguido político"

Marisa Glave (Nuevo Perú) dijo desconocer este jueves las razones por las cuales el ex presidente Alejandro Toledo busca seguir dando la imagen de perseguido político luego de lo declarado por Josef Maiman al Ministerio Público.

"Toledo después de estas declaraciones no sé por qué sigue pretendiendo decir que es un perseguido político que no es decir que acá hay un complot contra él, cuando no hay", sostuvo en diálogo con Canal N.

En esa línea, Glave dijo creer que el ex mandatario "ha embarrado" la lucha contra la corrupción que en algún momento encabezó.

"El señor lo que tiene que hacer es venir al Perú, enfrentar la justicia y dejar de esconderse detrás de lo que en algún momento fue una lucha histórica que él finalmente ha embarrado", señaló.

Al ser consultada respecto al proceso de extradición, Glave consideró que el Gobierno debería de enviar un mensaje a la comunidad internacional para evitar que el otrora jefe del Estado (2001 - 2006) se victimize.

"Acá no hay ninguna persecución política, acá no hay ningún problema legal, acá lo que hay es una persona que es prófuga, que a todas luces tiene un conjunto de indicios que lo más probable es que lo lleve a la cárcel", remarcó.

Este miércoles el empresario peruano-israelí Josef Maiman declaró en Israel ante los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, y reconoció que Odebrecht depositó casi US$35 millones en sus cuentas como parte de coimas para el ex presidente Alejandro Toledo.

Como se recuerda, Alejandro Toledo está prófugo de la justicia peruana desde el 9 de febrero del 2017, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra el ex mandatario por presunto tráfico de influencias.

En abril del mismo año, el Poder Judicial dictó una segunda orden de prisión preventiva contra Toledo Manrique por el presunto delito de lavado de activos, en el marco de las investigaciones por el Caso Ecoteva.