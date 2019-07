Marisa Glave afirma que le incomoda compartir ruta política con Vladimir Cerrón

La congresista Marisa Glave (Nuevo Perú) aseguró que le incomoda tener como compañero de ruta política al actual gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón .

Explicó que si el líder de Perú Libertario "no cambia de opinión" sobre el tratamiento de diversos temas como la violencia contra las mujeres, la comunidad LGTB y la situación en Venezuela, no podría hacer una "combinación" política con el gobernador regional.

"A mí sí [me incomoda Vladimir Cerrón como compañero de ruta política]. Bueno yo creo, que sobre todo si [Vladimir Cerrón] no cambia de opinión sobre tema de mujeres y sobre el tema LGTBI, no podríamos combinar", sostuvo Glave en una entrevista con el programa "Agenda Política" en Canal N.

"[El tema de Venezuela] también me preocupa, pero creo que temas de fondo sobre las personas en el Perú son los temas que más nos diferencian [con Cerrón]", señaló Glave.

Como se recuerda, en enero de este año, la lideresa del Nuevo Perú, Verónika Mendoza y el líderes de Perú Libertario, Vladimir Cerrón, suscribieron un documento que daba cuenta de la necesidad de "empezar a dialogar y sentar las bases de un proyecto democrático, popular y ciudadano que le ofrezca al país una alternativa política".

Cabe destacar que la semana pasada en una entrevista, Cerrón afirmó que Venezuela vive "en una democracia" e indicó que su visita al país llanero el mes pasado le ha "permitido darse cuenta que la imagen que muestran los medios peruanos es falsa".

"Para mí, [Venezuela] es una democracia porque [el régimen de Maduro] viene de un voto popular. De 25 procesos electorales, en 24 ellos han podido ganar, no es aislado, es una situación repetitiva de reafirmación popular", manifestó.

En esa misma entrevista, el gobernador regional de Junín aseveró que "los temas de orientación sexual no están debidamente fundamentados en lo científico" y se mostró a favor de la política sobre la comunidades LGTB que implementa el mandatario ruso Vladimir Putin.